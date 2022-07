Kritik an Ampel-Politik : Was Söder gegen Brokkoli hat

„Wir sind schließlich keine Brokkoli-Republik“: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, hier am 30. Juni in München, fordert eine Mehrwertsteuersenkung auch für Fleisch, Fisch und Milchprodukte. Bild: dpa

Man ist, was man isst, lautet ein Sprichwort, das Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende, in immer neuen Varianten für sich und seine Partei in Dienst nimmt. Es gab Zeiten, da stellte er seine bekannte Fleischeslust ein wenig zurück und postete auf Instagram Bekenntnisse wie „Spinat ist gesund und hilft mir sehr“.

Das Problem: So etwas zündet nicht im Bierzelt, nicht einmal in der Parteitagshalle – zwei Orte, die die CSU bis zur Landtagswahl 2023 wieder in Flammen setzen will. So wich der Chefkoch schon Ende April auf dem Parteitag in Würzburg vom ausgewogenen Speiseplan ab und schmetterte, die CSU sei „nicht die Avocado-, sondern die Schnitzeletage“. Das jedoch schmeckte in der Partei nicht jedem, auch nicht jeder. Söder wurde darauf hingewiesen, dass in den Wählermilieus, auf die es die CSU abgesehen habe, die Avocado durchaus hochgeschätzt sei.

„Wir sind schließlich keine Brokkoli-Republik“

Offensichtlich hat sich der Parteichef danach auf die Suche nach einem anderem Grünzeug gemacht, gegen das er nun Grillfleisch und Bratwürste in Stellung bringen kann. Herausgekommen ist der Brokkoli. Während Söder in Würzburg noch beteuert hatte, er respektiere den Brokkoli-Burger, sagte er nun in der „Bild am Sonntag“, dem Zentralorgan des sorglosen Fleischkonsums: „Wir sind schließlich keine Brokkoli-Republik.“ Daher müsse nicht nur die Mehrwertsteuer auf Gemüse, wie es die Grünen (aber auch Sozialverbände, Verbraucherzentralen und manche Ökonomen) wollten, gesenkt werden, sondern auch die auf Fleisch, Fisch und Milch.

Söder ist gut im Bilden neuer Slogans – man sollte sie nur nicht allzu sehr hinterfragen. Was etwa wäre eine „Brokkoli-Republik“? Soll das eine Anspielung auf das unschöne Wort „Bananen-Republik“ sein? Die B-Analogie spricht dafür. Handelt es sich dabei um eine Republik, in der man nur noch Brokkoli essen darf, oder jedenfalls kein Fleisch mehr? Letzteres legte Söder nahe, als er in der „Bild am Sonntag“ sagte: „Die Deutschen sollen auch Fleisch essen dürfen.“ Von Verbot war allerdings nirgendwo die Rede.

Mit dem Brokkoli trifft es mal wieder einen, der es nicht verdient hat. Anders als die Avocado wird er zu einem Gutteil auch in Deutschland angebaut, außerdem ist er als eines der Vitamin-C-reichsten Lebensmittel auch ein Immunbooster. Wer schon einmal versucht hat, ihn seinen Kindern schmackhaft zu machen, der freut sich über jeden Zuspruch, auch aus der Politik. Söder sollte sich ein Beispiel nehmen an der Fee Abby aus der „Sesamstraße“, die kürzlich sang: „Ich musste erst einmal probieren/Doch nun schmeckt es mir wie nie/Und ich rufe laut: Hurra, hurra, auf Brokkoli!“ Das könnte sogar im Bierzelt abgehen.