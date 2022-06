Maskenpflicht und Klinikdaten : Was Bund und Länder für den Corona-Herbst planen

Nach dem Sommer könnte die Maskenpflicht in Innenräumen zurückkehren. Am Mittwoch treffen sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern, um über Strategien für den Herbst zu beraten. Kostenlose Tests soll es bis dahin weiterhin geben.

Die Bundesländer machen Druck, damit die Bundesregierung das Infektionsschutzgesetz noch vor der Sommerpause am 9. Juli überarbeitet. Sie möchten, dass die Neufassung verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen ermöglicht, vor allem die Maskenpflicht in Innenräumen, Zugangsbeschränkungen nach den 3-G- und 2-G-Regeln, Testpflichten, Personenobergrenzen sowie Kontaktbeschränkungen. Das geht aus einem Beschlussentwurf zur Gesundheitsministerkonferenz des Bundes und der Länder am Mittwoch und Donnerstag in Magdeburg hervor, der FAZ.NET vorliegt.

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Der von Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen eingebrachte Antrag fordert die Bundesregierung auf, „nunmehr umgehend alle notwendigen Schritte und Maßnahmen zur Vorbereitung auf kommende Herausforderungen im Herbst/Winter im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie weiteren saisonalen Krankheiten zu ergreifen und die Länder hierbei angemessen zu beteiligen“. Es gehe darum, „rasch rechtliche, finanzielle und organisatorische Handlungs- und Planungssicherheit“ zu schaffen.

Das geltende Infektionsschutzgesetz endet zum Herbstbeginn am 23. September. In den Ländern befürchtet man, dass die nötige Änderung oder Verlängerung erst in den zwei parlamentarischen Sitzungswochen unmittelbar zuvor angegangen wird – und dass daher keine ausreichende Vorbereitungszeit bleibt. Aus diesem Grund müsse das Bundesgesundheitsministerium unter Karl Lauterbach (SPD) noch vor den Parlamentsferien, die vom 9. Juli bis zum 4. September dauern, einen Änderungsentwurf zum Infektionsschutzgesetz vorlegen „und den Ländern effektive, rechtssicher handhabbare Befugnisse einräumen“. Nur so könne man wirksam auf das in der kälteren Jahreszeit veränderte Ansteckungsgeschehen reagieren und die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen.

Zu den Forderungen der Länder gehört der durch den Bund zu veranlassende Aufbau eines bundesweiten und vernetzten Überwachungssystems (Surveillance) über den Infektionsverlauf und die Errichtung eines volldigitalisierten Meldewesens. Noch vor Beginn des neuen Jahres müssten alle Krankenhäuser verpflichtend an das Deutsche Elektronischen Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz (Demis) angeschlossen werden, auch um die Hospitalisierungsinzidenzen besser zu erheben.

Das Papier fordert alle beteiligten Gremien dazu auf, Klarheit zu schaffen, ob eine zweite Auffrischungsimpfung – also die vierte Impfung insgesamt – allgemein zu empfehlen sei. Der Bund müsse im Austausch mit den Ländern die Impfkampagne anpassen, für ausreichend Beschaffung, Bevorratung und Verteilung von Influenza- und Corona-Vakzinen sorgen – auch von Varianten-Wirkstoffen – und die „Impfstrukturen“ mindestens bis zum Jahresende weiter mitfinanzieren. Gemeint sind nicht zuletzt die Impfzentren. Die neue Impfkampagne müsse berücksichtigen, dass sie sich möglicherweise mit einer Grippewelle überschneide.

Zudem erwarten die Länder vom Bund, dass er ausreichend Covid-19-Medikamente beschafft und bevorratet, sowohl antivirale Arzneien als auch monoklonale Antikörper. Die Anwendung müsse frühzeitig ambulant erfolgen, Hausärzte sollten dabei eine wichtige Rolle spielen, um das Risiko einer stationären Behandlung zu verringern.

Des weiteren wird der Bund aufgefordert, für den Herbst ein Testsystem aufzubauen, das wachsen kann und weniger missbrauchsanfällig ist als bisher. Die Corona-Testverordnung, die Ende dieses Monats ausläuft, gelte es zu verlängern, fordern die Länder, vor allem für die unentgeltlichen Bürgertests: „Es bedarf auch weiterhin kostenfreier und unbürokratischer Testmöglichkeiten, um insbesondere den Schutz im Umfeld von Einrichtungen für vulnerable Personen und Gruppen sicherzustellen.“

Die Landesregierungen erwarten wieder mehr Covid-19-Krankheitsausbrüche, auch unter dem medizinisch-pflegerischen Personal. Daher müsse der Bund Sorge tragen, die ambulante und stationäre Versorgung „für die erwartete nächste Welle zu rüsten“. Die Länder verlangen Anreize zur Personalgewinnung und -bindung. Falls sich die Betreuungslage zuspitze, müsse man den Kliniken abermals einen „Bundesrettungsschirm“ zur finanziellen Absicherung in Aussicht stellen.

Unterdessen haben die Gesundheitspolitiker der Unionsfraktion im Bundestag die Regierung aufgefordert, ein „gestuftes Pandemiemanagementkonzept“ zu erarbeiten, das auch im Herbst noch einen „wirksamen und angemessenen Maßnahmenkatalog“ möglich macht. „Das momentane Zeitfenster, in dem trotz wieder steigender Fallzahlen noch vergleichsweise niedrige Hospitalisierungsquoten vorherrschen, muss daher genutzt werden, um unser Land bestmöglich auf die kommenden Monate vorzubereiten“, heißt es in dem Papier, das die Gesundheitspolitiker von CDU und CSU zum Abschluss einer zweitägigen Klausurtagung am Dienstagabend beschlossen haben.

Ein Impfregister soll helfen, die Lage zu beurteilen

„Wir brauchen genauere Daten zum Immunstatus in Deutschland, um in Vorbereitung des Herbstes eine mögliche Immunitätslücke durch gezielte Impfkampagnen zu schließen“, fordern die Unionspolitiker. Andere Länder könnten auf die Ergebnisse repräsentativer Antikörperstudien oder auf bestehende Impfregister zurückgreifen. Ein solches Register brauche es in Deutschland auch. „Besonders schützen wollen wir die Menschen, die in Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie der ambulanten und stationären Pflege arbeiten, leben und versorgt werden.“

Mehr zum Thema 1/

Zudem soll das Testkonzept überarbeitet werden. Abgeschafft werden sollen die „milliardenteuren, anlasslosen Testungen“, stattdessen müsse die Qualität der Tests erhöht werden. Zudem sollen neue Konzepte entwickelt werden, um den Schutz jener Personen zu ermöglichen, die im Falle einer Ansteckung mit dem Coronavirus am stärksten betroffen wären. Schließlich sollen „Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten“ für die Versorgung von Long-Covid-Patienten und Personen mit starken Impfnebenwirkungen geschaffen werden.