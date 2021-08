Wenn Merkel geht : Warum Putin nun ein Problem hat

Nein, die Sache begann nicht mit dem Hund. Oder den Hunden. Die kamen später. Zuerst gab es die Geschichte mit dem Blick. Das war im Februar 2002. Wladimir Putin war seit zwei Jahren Präsident Russlands. Damals gab es die Hoffnung, er werde Russland zu mehr Ordnung, aber auch zu einer Art Demokratie führen. Angela Merkel hatte gerade auf die Kanzlerkandidatur verzichtet. Die CDU-Vorsitzende traf Putin erstmals in Moskau. Er setzte sich und starrte Merkel an. Merkel hielt dem Blick stand. Verunsichern, einschüchtern? Nicht mit ihr. „KGB-Test bestanden“, sagte sie danach zu ihren Mitarbeitern.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Als Merkel vier Jahre später als Kanzlerin ihren Antrittsbesuch in Moskau machte, brachte Putin die erste Hundenummer. Er wusste, dass Merkel Angst vor Hunden hatte, nachdem sie einmal, angeblich von Nachbars Rauhaardackel, gebissen worden war. Gastgeber wurden also vorher gewarnt, dass die Kanzlerin mit Hunden keinen Spaß verstehe. Putin aber überreichte ihr einen großen Plüschhund als Geschenk. Eine Frechheit, wenn man will, oder ein Ausweis des besonderen Humors des Russen.

Merkel liebt es, Provokationen ins Leere laufen zu lassen

Ein Jahr später setzte Putin die Hundenummer fort, weniger humorvoll. Als Merkel ihn in seiner Sommerresidenz in Sotschi besuchte, ließ Putin seinen schwarzen Labrador Koni in den Raum. Der Hund beschnüffelte die Kanzlerin, die sich höchst unwohl fühlte. „Ich hoffe, der Hund erschreckt Sie nicht“, sagte Putin. Als sich der Labrador der begleitenden Presse zuwandte, sagte Merkel: „Jetzt frisst der Hund die Journalisten.“ Ihre Panik hielt die Kanzlerin im Zaum. Zweiter Test bestanden.

Putin liebt es zu provozieren. Merkel liebt es, Provokationen ins Leere laufen zu lassen. Es ist einer der vielen Unterschiede zwischen beiden. Ihre gemeinsame Geschichte, die nun zu Ende geht, ist vor allem eines: besonders lang. Merkel hat in den 16 Jahren ihrer Amtszeit vier amerikanische Präsidenten, vier französische Staatspräsidenten, fünf britische Premierminister und immerhin zwei chinesische Staatschefs erlebt. Sie kamen und gingen, nur der Mann in Moskau blieb, so wie sie.

Mit keinem hat sie sich so oft getroffen, mit keinem so viel telefoniert. In Artikeln über das Verhältnis der beiden finden sich Zahlen: Vom Sommer 2012, als Putin nach vier Jahren Scheinverzicht wieder in das Amt des russischen Präsidenten zurückkehrte, bis zum Herbst 2020 hatten beide 67 Mal telefoniert und sich 24 Mal getroffen. In der ersten Hälfte des Jahres 2014, als Putin mit der Krim-Annexion und dem Krieg in der Ostukraine eine folgenschwere Krise in Europa angezettelt hatte, telefonierten Merkel und er mehr als 30 Mal. Putin war Merkels Dauerkontakt. Und ein Dauerproblem, das mit der Zeit immer größer wurde.

Putin und Schröder wuchsen beide in Armut auf

Für Putin bedeutete der Amtsantritt Merkels eine neue Ära in der Beziehung zu Berlin. Ihren Vorgänger Gerhard Schröder hatte er schnell für sich gewonnen, man könnte sagen: eingewickelt. Putin, der 2001 im Bundestag Goethe und Schiller zitierte, setzte damals auf Deutschland, hoffte, dass Russland mit dessen Hilfe wieder auf die Beine kommen würde.

Für das Verhältnis mit Schröder gab es politische Gründe, etwa der gemeinsame Widerstand gegen den Irak-Krieg der Amerikaner, nicht zuletzt aber persönliche. Putin und Schröder kamen beide aus bitterer Armut, Schröders alleinerziehende Mutter war auf Sozialhilfe angewiesen, Putin wuchs in einem Leningrader Hinterhof auf, in einer „nicht sehr emotionalen Familie“.