E s ist ein grauer und nasskalter Morgen, an dem sich die Lerngruppe der Klassen 7 bis 10 des Campus Rütli auf den Weg machte, um am zentralen Ort Neuköllns, am Hermannplatz, ihre Sinneseindrücke zu sammeln. Morgens tobt der Verkehr um den Platz, der Markt wird aufgebaut, auf dem Boden finden sich Spuren der vorangegangenen Nacht. Die Schüler sind mit ihren beiden Lehrern gekommen, um zu sehen, zu hören und zu riechen. Lange dauert der Ausflug nicht, alle wollen zurück in den Klassenraum, ins Warme und Trockene. Dort halten die Schüler in den schuleigenen iPads ihre Eindrücke fest. Kein Wunder, dass es fast nur negative sind. An einem heißen Sommertag wären sie womöglich anders ausgefallen.

Tags darauf ist eine Doppelstunde Sprachbildung angesetzt. Simon Klippert und Anne Voß, die beiden Lehrer, haben ein durchgehendes Arbeitsprogramm für die 90 Minuten entworfen, das sie zu Anfang einblenden. In der ersten Viertelstunde haben die Schüler ihre Handys abgegeben. Sie hängen gut sichtbar an der rechten Wand in einem Handy-Parkplatz. Die Jacken sind ausgezogen, die iPads aus dem Lernraum geholt. Sie hängen in Reih und Glied in Rollkoffern, wo sie über Nacht aufgeladen wurden. Einige Jungs haben die Kapuzen ihrer Hoodies auf, zwei Mädchen tragen Kopftuch. Die Begeisterung über die iPad-Nutzung hält sich bei den Schülern in Grenzen, denn sie wissen, dass sie sich nicht wegducken können. Wer nichts macht, fällt auf und wird zur Beteiligung aufgefordert – ganz diskret.