Neues Jahr, neue Chancen : Weniger Angst wagen!

Dies könnte der beste Zeitungsartikel aller Zeiten werden. Unwahrscheinlich, aber möglich. Jeder weiße Bildschirm ist die Chance, etwas besonders Gutes zu schreiben; jede unberührte Schneedecke die Chance auf eine einmalige Skifahrt; und jedes neue Jahr die Chance auf ein glücklicheres Leben. Über diese Chance kann sich auch freuen, wer schon sehr glücklich ist. Der wünscht sich dann halt, dass alles so bleibt, wie es ist. Deshalb ist Silvester ein frohes Fest.

Anders als an Weihnachten zählt nicht so sehr, was war (Jesu Geburt) und ist (die Liebe, wenn man Glück hat), sondern das, was erst noch kommt. Es wird aber nicht gefeiert, was kommt, so wie man reinfeiert in einen Geburtstag. Es wird gefeiert, dass etwas Neues beginnt. Ob das dann gut oder schlecht ist, wird sich erst noch zeigen.

Hoffnung ist ein schönes Gefühl

Silvester ist eine der ganz wenigen Gelegenheiten, zu denen Menschen die Ungewissheit fröhlich begrüßen, statt sie zu fürchten. Natürlich nur, weil sie sich etwas erhoffen. Und weil Hoffnung so ein schönes Gefühl ist, ein bisschen wie ein Schwips, verhalten Erwachsene sich plötzlich wieder wie Kinder: Sie gießen flüssiges Wachs in Wasser und deuten die eigenschaftslosen Klumpen als Geldstück oder Herz; sie schreiben geheime Wünsche auf Leuchtraketen und schießen sie in den Nachthimmel; sie fassen gute Vorsätze und lachen zugleich darüber.

Diese Heiterkeit ist allerdings schnell dahin, wenn es politisch wird. Mehr als jeder zweite Deutsche macht sich da Sorgen. Das ergab die repräsentative Umfrage „Die Ängste der Deutschen“, die jedes Jahr von der R+V Versicherung durchgeführt wird. Demnach fürchten derzeit 56 Prozent der Deutschen, dass der Staat durch die große Zahl der Flüchtlinge überfordert werde, 55 Prozent fürchten Spannungen zwischen Ausländern und Deutschen, und ebenso viele fürchten, dass Donald Trump die Welt unsicherer macht.

47 Prozent argwöhnen, dass die Politiker mit ihren Aufgaben überfordert sein könnten, 41 Prozent haben Angst vor dramatischen Folgen des Klimawandels. Gleichermaßen fürchten die Deutschen Naturkatastrophen und Wetterextreme.

Wie kann man sich also gleichzeitig auf das neue Jahr freuen und Angst davor haben? Indem man mal zuversichtlich, mal misstrauisch darauf schaut. Schon der Einkauf vor dem Jahreswechsel fordert einen auf diesem Feld heraus, Stichwort Böller. Die einen würden sie gern abschaffen, die anderen wollen schon allein deswegen noch wilder böllern.

In Berlin ging es im vergangenen Jahr zu Silvester bürgerkriegsartig zu, und erst vor wenigen Tagen zündeten Unbekannte im Ortsteil Schöneberg eine sogenannte Kugelbombe, einen illegalen Feuerwerkskörper, der vier Autos beschädigte und mehrere Scheiben eines Wohnhauses zerstörte. Ein Vorgeschmack auf das, was in wenigen Tagen droht.

Muss man das hinnehmen, als Schattenseite deutschen Brauchtums, als herrliche Lust an der Anarchie? Muss man den Feinstaub hinnehmen, die verängstigten Tiere, den Müll auf den Straßen, den am Neujahrstag Kinder durchstöbern, denen dann irgendein Blindgänger in der Hand explodiert?

57 Prozent für Böllerverbot

Manche sagen so, manche so. Und so und so sieht auch die Wirklichkeit aus. Privates Feuerwerk ist weiter erlaubt, es gibt kein Böllerlimit. Wer will, kann tausend oder zehntausend Stück in einer Nacht zünden, und viele geben weiter Hunderte Euro für Pyrotechnik aus.

Doch gleichzeitig gibt es in Berlin dieses Jahr zum ersten Mal Verbotszonen für Böller und Raketen. Viele Supermärkte in Deutschland werden keine Feuerwerkskörper mehr anbieten; andere Händler haben angekündigt, im kommenden Jahr nachzuziehen. Einer aktuellen Umfrage zufolge sind inzwischen 57 Prozent der Deutschen für ein Verbot des Böllerns und nur 36 dagegen.

Wie die Sache ausgeht, ob es also bald ein Böllerverbot gibt oder nicht, ist ungewiss. Das macht beiden Seiten Sorgen. Viele Böllergegner behandeln jeden gezündeten Knallfrosch wie einen Terroranschlag aufs Klima; viele Böllerfreunde tun so, als sei Schwarzpulver das Salz des Lebens und Klimaschutz eine fade Suppe. Wie heute leider üblich, wenn es um Grundsätzliches geht, beschimpfen beide Seiten einander.

Auf Twitter wird Philipp Amthor, 27, als „alter weißer Mann“ bezeichnet, weil er gegen ein Böllerverbot ist, die Grünen in Berlin als „irgendwelche Möchtegern-Napoleons, die aus dem Irrenhaus ausgebrochen sind“, weil sie gegen privates Feuerwerk sind. Am Ende sind alle schlecht gelaunt.

Was tun? Vielleicht einmal versuchen, die Zuversicht auf ein gutes neues Jahr länger als ein paar Stunden wachzuhalten. Einen Trost immerhin enthielt die Umfrage zu den Ängsten der Deutschen: Die fürchten zwar vieles, aber deutlich weniger als noch vor einem Jahr.