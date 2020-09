Klimawandel : Als das Wetter seine Unschuld verlor

Sintflutartige Regenfälle, Wirbelstürme und Dürrekatastrophen nehmen weltweit stark zu. Für den Deutschen Wetterdienst werden Vorhersagen immer schwieriger: Was ist noch normales Wetter und was schon Folge des Klimawandels?

Eine Straße in Frankfurt während eines Starkregens am 7. Juni 2018. Bild: Reuters

Als Sven Plöger Ende der Neunziger anfing, das Wetter zu moderieren, stand es für Leichtigkeit. Nach den Krisen und Katastrophen in den Abendnachrichten drehte sich das Wetter um die Frage, ob am Wochenende gegrillt werden kann, ob es morgen ins Freibad geht, ob es weiße Weihnachten gibt. Bis heute interessiert das die Zuschauer so sehr, dass sich am Ende der Nachrichten ein „Wetterhügel“ in den Zuschauerzahlen bildet. Weil die Tagesschau im Schnitt noch immer die erfolgreichste Fernsehsendung ist, sprechen sie in der ARD-Wetterredaktion in Frankfurt, wo auch Plöger arbeitet, selbstbewusst von der „beliebtesten Minute“ im deutschen Fernsehen. Plöger findet das wenig überraschend: „Wetter ist totale Haptik. Jeden betrifft es, jeder hat eine Haltung dazu.“

Aber wann hat das Wetter seine Unschuld verloren? Plöger weiß noch, wann er merkte, dass etwas nicht stimmt. Es war der 26. Dezember 1999. Er moderierte von einer Station in den Schweizer Bergen aus, als Sturmtief Lothar durch die Wälder zog und mehr als ein Drittel der Bäume umriss. Das überraschte Plöger. Er fragte sich, ob das noch normal sei. Und erinnerte sich an sein Studium der Meteorologie, zehn Jahre war das damals her. Ende der Achtziger wusste man schon, dass Treibhausgase dazu führen, dass sich die Erdatmosphäre verändert und die Temperatur der Welt langfristig ansteigt. Es gab eine Ahnung davon, wie es die Welt treffen könnte.

Plöger vergleicht das langsame, zunächst kaum merkliche Ansteigen der Temperatur mit der Heizung in den Redaktionsräumen. Schalte man sie an, brauche es erst Zeit, bis sich die Luft erwärme. „In der Atmosphäre mit fünf Billiarden Tonnen Luft dauert es dann Jahrzehnte“, sagt Plöger auf dem Weg ins Studio. „So ist es auch bei der Atmosphäre, weil das sehr viel Luft ist. Es dauert 50 bis 100 Jahre, bis die Effekte durchschlagen.“ Er bleibt bei einem Kollegen stehen. Sie sprechen über die Prognose des vergangenen Tages. Fast alles stimmte. Beide Männer schauen zufrieden. Als wollten die beiden nicht zu großspurig auftreten, sagt Plöger: „Wenn Sie sagen: morgen wird das Wetter wie heute, liegen Sie bei einer Prognosesicherheit von 60 Prozent.“ Die Luft muss wandern, Wetterlagen haben eine Tendenz zur Beständigkeit.

Die Vorhersage von Regen ist am schwierigsten

Eigentlich also ganz einfach. Trotzdem arbeiten für den Deutschen Wetterdienst (DWD), der nur 30 Fahrradminuten entfernt seinen Hauptsitz in Offenbach hat, mehr als 2000 Mitarbeiter. Trotzdem entstand dort zuletzt ein neues Rechenzentrum. Kosten: rund 100 Millionen Euro. Denn je besser die Rechenleistung, desto besser die Prognose, sagt Detlev Majewski, Leiter der Forschungsabteilung Wetterprognose. Den letzten Sprung hat der DWD bei seinen Servern vor fünf Jahren gemacht. Seitdem werden mehrmals am Tag global und vierzigmal in kleinteiligen Regionalanalysen die Wetterszenarien durchgespielt, die alle von unterschiedlichen Ausgangspunkten ausgehen. Wenn in 20 der 40 Szenarien ein Sturm stattfindet, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 50 Prozent. Die Prognose sei seitdem viel besser, präziser, sagt Majewski. Der DWD überprüft die eigenen Prognosen seit den sechziger Jahren durch anschließende Messungen. Die geben Majewski recht.