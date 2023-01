Streit über Atomkraft : Warum Wissing Streit riskiert

Aktualisiert am

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) im Dezember 2022 in Berlin Bild: AFP

Totgesagte leben länger. So abgedroschen diese Redensart auch sein mag, die Endlos-Debatte um die Laufzeitverlängerung der verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke bringt sie gut auf den Punkt. Derzeit arbeitet Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) an der Wiederbelebung nicht nur der Debatte, sondern der Kernkraft selbst. Er möchte eine Expertenkommission aus unabhängigen Wissenschaftlern darüber entscheiden lassen, ob die Laufzeiten der Atomkraftwerke vielleicht doch verlängert werden sollten, sagte er am Montag der F.A.Z.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin

Dabei soll es nicht um Fragen der Versorgungssicherheit gehen, die Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schon im vergangenen Jahr klären ließ. Wissings Vorstoß geht in eine andere Richtung: „Wir brauchen eine fachliche Antwort auf die Frage, wie wir stabile und bezahlbare Energieversorgung sicherstellen können und gleichzeitig unsere Klimaschutzziele erreichen.“