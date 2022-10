D er Weg zum Forst von Graf Plettenberg im sauerlän­disch­en Marsberg-Essentho führt am Rand des Paderborner Lands vorbei. Die Region gilt als deutsche Herzkammer der Binnenwindkraft. Hunderte Generatoren drehen sich allein dort schon. So also sieht die forcierte Energiewende aus, die sich die Berliner Ampelregierung vorgenommen hat. Im nur ein paar Kilometer südlich beginnenden, kaum weniger windreichen Sauerland gibt es lediglich vereinzelt Rotoren. Gemeinsam mit zwei Mitstreitern, Maximilian von Papen und Graf von Spee, will Graf von Plettenberg das so rasch wie möglich ändern. Die Familien der drei bewirtschaften seit Generationen rund um Brilon und Marsberg weitläufige Nutzwälder. Doch wo einst Fichten dicht an dicht standen, tun sich nun Kalamitätsflächen genannte apokalyptische Gebiete auf. Große Teile des Forsts gibt es nicht mehr. Erst schwächte ihn die Dürre in vier der fünf vergangenen Sommern. Dann raffte der Borkenkäfer die angeschlagenen Bäume dahin.