Der Rücktritt rekonstruiert : Warum Lambrecht nicht früher gehen durfte

Übergabe: die ehemalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und ihr Nachfolger Boris Pistorius am Donnerstag in Schloss Bellevue Bild: AFP

Es ist Freitag, der Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland hört auf den Namen Boris Pistorius. Er steht auf der Ramstein Air Base in der Pfalz. Die versammelte Weltpresse trägt dicke Mützen und Schals, Pistorius spricht in einen bunten Strauß von Mikrofonen und sagt, dass er „sein Haus“ angewiesen habe, die Verfügbarkeit von Kampfpanzern zu prüfen.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Oliver Georgi Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Othmara Glas Volontärin

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.



Wenn der Bundeskanzler entscheide, Leoparden in die Ukraine zu liefern, wolle er bereit sein. Dann beantwortet er Fragen in fließendem Englisch, souverän, manchmal schlagfertig. Eigentlich hätte hier eine andere stehen sollen: Christine Lambrecht. Stattdessen besitzt sie eine Entlassungsurkunde des Bundespräsidenten. Was ist passiert?

31. Dezember

Kurz vor Mitternacht am Silvesterabend, ist Christine Lambrecht schlecht zu verstehen. Sie steht am Frankfurter Tor in Berlin, der Wind bläst ihr ins Gesicht, hinter ihr explodieren Böller, steigen bunte Raketen in die Luft. „Mitten in Europa tobt ein Krieg“, sagt Lambrecht. „Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit interessanten, mit tollen Menschen. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön.“ Das Video erscheint auf ihrem privaten Instagram-Konto. Später am Abend wird Lam­brecht auf dem Dach des Reichstagsgebäudes gesehen, wo sie das Feuerwerk anschaut. Das Video verbreitet sich mit hoher Geschwindigkeit im Internet, versehen mit empörten Kommentaren. Viele finden es „blamabel“ und „peinlich“, dass sie das Jahr der Raketenangriffe mit Silvesterraketen ausklingen ließ.

1. Januar

Die Opposition steigt in die Kritik ein. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Johann Wadephul sagt: „Das Video zeigt noch mal deutlich, dass sie die Falsche in diesem zentralen Amt ist – und das in diesen Kriegszeiten in Europa.“ Hinter den Kulissen der Bundesregierung wird viel telefoniert, Kommunikationsleute sind fassungslos. Sogar unter Abgeordneten der Ampelkoalition wird geglaubt, dass Lambrecht nicht mehr zu halten sein wird. Sie hat etwas getan, das nicht mehr vermittelbar ist, lautet die Einschätzung. Nach außen dringt das nicht, da herrscht Schweigen. „Ich sehe jetzt keinen Anlass, das zu bewerten“, sagt die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann.

Arne Collatz, Leiter des Pressereferats im Verteidigungsministerium, sagt: „Die Worte der Ministerin im Video stehen für sich. Es ist nicht an mir, das zu kommentieren.“ Er schließt aus, dass für das Video dienstliche Ressourcen genutzt wurden. Er will mit dem Video also nichts zu tun haben. Lambrechts Sprecher Christian Thiels ist im Urlaub – und bleibt im Urlaub. Auch Lambrechts Partei, die SPD, schweigt erst einmal. Sie ist allein. In der Opposition wird das aufmerksam verfolgt. Normalerweise wäre Lambrecht zügig aus der ersten Reihe der SPD-Fraktion verteidigt worden. Diesmal nicht. Auch der Kanzler sagt nichts. Die Lage ist ernst.