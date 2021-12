Impfskepsis : Warum sich eine junge Frau trotz Zweifels impfen ließ

Aktualisiert am

Viele Menschen in Deutschland wollen sich nicht impfen lassen. Auch eine junge Frau zweifelte – machte es dann aber doch.

Am Ende des Jahres werden Bundeskanzler Olaf Scholz und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eines nicht erreicht haben: Trotz vielfacher Ansprachen werden sie nicht alle Bürger von der Sinnhaftigkeit des Impfens überzeugt haben. In einigen Städten gab es zum Jahresende militante Demonstrationen von Impfgegnern, etwa 13 Millionen Erwachsene in Deutschland wollen ohne Impfschutz ins neue Jahr starten. Selbst wenn es zu spät ist, auf den Intensivstationen kommen laut Ärzten nur wenige zur Einsicht, dass die Impfung möglicherweise die bessere Option gewesen wäre. Nach einer Befragung des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums unter Ungeimpften wären 59 Prozent theoretisch noch von den Vorzügen zu überzeugen. Die Übrigen stellten sich als harte Impfverweigerer heraus.

Die Ärzte in den Impfzentren sehen selten Impfgegner, die sich umentschieden haben. Dafür kommen Skeptiker, die seit der Zulassung der Impfstoffe vor einem guten Jahr zauderten. Für das zögerliche Verhalten gibt es mehrere Gründe: Mangel an Informationen, das Gefühl, persönlich von Corona nicht betroffen zu sein, oder Skepsis gegenüber den schnell zugelassenen mRNA-Impfstoffen. Auch schlechte Erfahrungen bei früheren Impfungen sowie die Furcht vor allergischen Reaktionen werden genannt. Vor allem in den westlichen Bundesländern spielt zudem ein verbreitetes an­throposophisches Krankheitsverständnis eine Rolle, wonach man Krankheiten nicht durch Impfungen vermeiden soll.