Grüne in Ostdeutschland : Zu weit weg von der Lebensrealität

Eine der Überraschungen am Wahlabend in Sachsen-Anhalt war die Überraschung der Grünen über ihr schlechtes Abschneiden. 5,9 Prozent waren es am Ende, während sie zuvor auch wegen des bundesweiten Umfrage-Hochs mit einem zweistelligen Ergebnis gerechnet hatten. Überraschend deshalb, weil die Partei auch bei vergangenen Landtagswahlen in Ostdeutschland zum Teil weit unter den Prognosen blieb – zuletzt in Thüringen 2019, wo sie ebenfalls mit mindestens zehn Prozent gerechnet hatte und letztlich mit 5,2 Prozent gerade noch so wieder im Landtag landete.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



In Mecklenburg-Vorpommern, wo im September ein neuer Landtag gewählt wird, sagen Umfragen den Grünen bis zu 14 Prozent voraus. Dabei ist es das einzige Bundesland, in dem die Partei gar nicht im Parlament vertreten ist.