Morde in Hanau : „Wie lange ist man eigentlich Kanake in Deutschland?“

An jenem Abend im Februar, als die Polizeihubschrauber über der Stadt kreisten, meldete sich Armin Kurtović auf dem Handy seiner Kinder. Seine Tochter erreichte er, auch zwei seiner Söhne. Nicht aber den dritten. Der Vater fuhr durch die Stadt zu den Orten, wo die Schüsse gefallen waren, und zu den Krankenhäusern. Seinen Sohn aber fand er nicht.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Heute steht Armin Kurtović in der Hanauer Innenstadt vor einem Raum, in dem sich fast jeden Tag die Angehörigen treffen. Er liegt unmittelbar gegenüber einem der Tatorte; durch die Straße dazwischen war der Mörder gelaufen. Hier trauern die Eltern zusammen und beraten, gemeinsam mit Leuten, die sie unterstützen. „Initiative 19. Februar“ haben sie ihre Gruppe genannt.

Am Abend des 19. Februars erschoss ein Rechtsextremer in Hanau zehn Menschen, sechs weitere Personen verletzte er. Er mordete in einem Kiosk, in zwei Shisha-Bars sowie auf der Straße. Zunächst am „Heumarkt“ in der Hanauer Innenstadt, dann am Kurt-Schumacher-Platz im Viertel Kesselstadt. Dort lebt auch Kurtović noch, ganz nah am Haus des Mörders, in dem dieser nach den Taten mutmaßlich auch seine Mutter und danach sich selbst erschoss.

Der Täter kannte seine Opfer nicht, er ging mutmaßlich nur nach dem Äußeren. Alle neun Ermordeten haben einen Migrationshintergrund, auch wenn die meisten in Hessen geboren wurden. Sie seien keine Fremden gewesen, sagte nach der Tat Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD). „Hanau steht zusammen“, steht auf einem großen Plakat am Rathaus. Für die Zeit kurz nach den Morden trifft das zu. Doch die Brüche sind tiefer geworden, auch durch den Umgang der Behörden mit den Angehörigen der Opfer.

Ohne Zustimmung obduziert

Er sei erst am Morgen nach den Taten darüber informiert worden, dass die Ärzte um das Leben seines Sohnes kämpften, sagt Armin Kurtović. Die Nachricht vom Tod habe er dann nur in der Form erhalten, dass zu den versammelten Angehörigen gesagt worden sei, es gebe keine Überlebenden. „Keiner hat uns informiert, wie er gestorben ist“, sagt Kurtović. Ohne nach einer Zustimmung zu fragen, sei sein Sohn obduziert worden. „Aufgeschlitzt“ vom Kopf bis zum Bein. „Leichenschändung“ sagt Kurtović. „Kein Widerspruchsberechtigter bekannt“, steht dazu im Gerichtsbeschluss. Kurtović zeigt ein Foto des Dokuments vor. „Warum haben die uns nicht angerufen? Das wäre deren Pflicht gewesen. Aber nein, es bleibt ja folgenlos.“ Andere Eltern, die ebenfalls einer Obduktion nicht zustimmten, hätten ihre toten Kinder mit Plastikplanen umwickeln müssen, weil sie sonst auseinandergefallen wären, sagt Kurtović.

Wenn Kurtović einen seiner vielen wütenden Sätze beendet hat, schaut er einen lange durchdringend an, die Arme vorgestreckt, die Handflächen ausgebreitet, als wollte er fragen: ist das alles zu glauben? In der Totenbeschreibung wird sein Sohn Hamza als „orientalisch/südländisch“ beschrieben, auch dieses Dokument zeigt sein Vater. „Dabei sah er aus wie ein Schwede“, ruft er. Hamza Kurtović wurde in Hanau geboren, der Vater in Schweinfurt, er ist Deutscher. Aber seit der Tatnacht traut er den Behörden nicht mehr. „Wie denn auch“, ruft er. Er dürfe in Deutschland sein Temperament nicht so ausleben, „vergessen sie nicht, wo sie hier sind“, habe ihm ein Polizist gesagt. „Wie lange ist man eigentlich Kanake in Deutschland?“, fragt Kurtović. „Muss ich mir die Haare blond färben?“