FAZ Plus Artikel Sachsens CDU in der Krise : Augen zu und durch

Mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer verhält es sich beinahe so wie mit dem früheren Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Über ihn wurde wegen seiner vielen Reisen gern gewitzelt, dass er sich beim Hin- und Herfliegen schon selbst begegne. Auch Kretschmer schrubbt Kilometer, freilich mit dem Auto. Als er am vergangenen Samstag zu einer Klimakonferenz mit Schülern in Leipzig verabredet war, hatten die zuvor gefragt, ob er zu dem Vormittagstermin denn klimafreundlich anreise. Kretschmer musste passen: „Bin jetzt in Wurzen beim Sächsischen Familientag und fahre nach der Konferenz nach Seiffen im Erzgebirge. Das wird mit dem Fahrrad nichts“, schrieb er via Twitter.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.

Seit seinem Amtsantritt im Dezember 2017 ist Kretschmer omnipräsent in Sachsen. Gefühlt hat er in den anderthalb Jahren mehr Gespräche mit Bürgern geführt als sein Vorgänger Stanislaw Tillich in knapp zehn Jahren Amtszeit. Die Staatskanzlei rechnete jetzt vor, dass Kretschmer mit seinen Formaten „Sachsengespräch“, „MK direkt“ und „Miteinander reden! – Bürgerwerkstatt“ mehr als 13.000 Menschen direkt erreicht habe; das sind im Durchschnitt fast 30 Menschen am Tag.