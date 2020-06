Diskriminierung : Rassismus steckt in uns allen

Demonstranten gegen Rassismus in Frankfurt am Main Bild: dpa

Ungerechtigkeit ist ein Gift, das schon in geringen Dosen wirkt. Nehmen wir an, Sie haben dunkle Haut und laufen durch einen Hauptbahnhof. Zwei Bundespolizisten kommen auf Sie zu, die Maschinenpistole locker umgehängt. „Guten Tag, wo geht’s denn hin?“ Sie murmeln den Namen irgendeiner Stadt. „Aha“, sagen die Polizisten. „Zeigen Sie bitte mal Ihren Ausweis oder Ihre Aufenthaltsgenehmigung. Routinekontrolle.“ Sonst nichts. Niemand reißt Sie zu Boden. Niemand spuckt Sie an. Sie zeigen den Ausweis, weil Sie keine Aufenthaltsgenehmigung haben, weil Sie in diesem Land geboren sind wie Hans Müller. Sie gehen weiter, wie die hundert Weißhäutigen, die nicht kontrolliert wurden und nie kontrolliert werden.

Man könnte eine Ausweiskontrolle für eine Lappalie halten. Das ist sie aber nicht. Die Irritation besteht nicht darin, für zwei Minuten aufgehalten worden zu sein. Es ist der Verdacht, von diesem Staat nicht für voll genommen zu werden. Alle Menschen sind in solchen Fragen empfindlich.

Wer sagt, dass es Schwarzen in Deutschland nicht so ergeht wie George Floyd, Eric Garner, Michael Brown Jr., Tamir Rice oder Walter Scott, hat zweifelsohne recht. In Deutschland ist manches besser. Man wird zum Beispiel nicht von der Polizei auf offener Straße umgebracht. Wer aber die kleinen Ungerechtigkeiten im Alltag für lässlich hält, wer meint, Benachteiligte sollten sich bei Kleinigkeiten nicht so haben, der verleugnet seine eigenen Empfindlichkeiten und die seiner Mitbürger.

In Deutschland überwerfen sich Nachbarn wegen der Mülltrennung. In Deutschland ziehen Leute vor Gericht, weil sie die Anfahrtspauschale des Elektrikers über 41,65 Euro als himmelschreiende Ungerechtigkeit empfinden. Niemand sollte verständnislos tun, wenn Schwarze über Ungerechtigkeiten klagen, und seien sie noch so klein. Ohne Gerechtigkeit ist kein Staat zu machen, und Gerechtigkeit ist absolut. Was es erst mit Menschen macht, eine Wohnung oder eine Arbeitsstelle wegen ihrer Hautfarbe nicht zu bekommen; wie es sich anfühlt, grundlos beschimpft, beleidigt oder angegriffen zu werden, ist für Menschen, die keiner Minderheit angehören, schwer nachzuempfinden.

Für Weiße aus dem Bürgertum ist Deutschland ein Paradies. Die Polizisten sind freundlich, die Vermieter lächeln, und die Arbeitgeber schicken Zusagen. Niemand hat es auf einen abgesehen. Hören Weiße abenteuerliche Berichte über Rassismus, reagieren sie manchmal mit Skepsis. Die Kassiererin in der Drogerie soll eine Kundin rassistisch beleidigt haben? Der Polizist soll einer Schwarzen grundlos ins Gesicht geschlagen haben? Es klingt unglaublich. Ein Weißer kann das mit seiner Lebenswirklichkeit nicht in Einklang bringen. Bei Vorfällen in Übersee ist die Skepsis geringer, auch deshalb haben sie eine solche Wucht. Berichte aus dem Wilden Westen greifen nicht die Alltagsidylle an. Es fällt leichter, sie zu verurteilen.

Rassismus vermischt sich oft mit Klassendünkel

Diese Schieflage hat auch etwas mit Illusionen zu tun. Über Rassismus wird gesprochen wie über einen seltenen Dämon, der Menschen befällt. In Wahrheit ist Xenophobie, die Angst vor allem Fremden, ein menschlicher Urinstinkt, der Steinzeitmenschen vielleicht einmal vor Unheil bewahrt hat, der heute aber zu Fehlurteilen führt. Er steckt in uns allen, ganz gleich, welche Hautfarbe wir haben. Nicht nur im Schönen, selbst in solchen Makeln sind wir Menschen alle gleich. Die Behauptung mancher Aktivisten, Xenophobie sei etwas künstlich Erlerntes, ist falsch. Es funktioniert nur andersherum: Menschen können lernen, diesen Instinkt zu reflektieren. Wer das tut, kommt nicht in die Versuchung, nach Gründen für seine Xenophobie zu suchen, zum Beispiel mit der Idee, dass Dunkelhäutige faul seien oder dumm.

Rassismus vermischt sich oft mit Klassendünkel. Die Ablehnung, die Schwarzen entgegenschlägt, hat ihren Ursprung nicht immer in einer Theorie, die Dunkelhäutige für minderwertig hält. Oft ist der Ursprung eine Theorie sozialer Klassen, in der Schwarzen unterstellt wird, zur Unterschicht zu gehören. Das macht die Benachteiligung im Ergebnis nicht besser. Ihre Ursache sollte aber klar benannt werden.

Gespräche über Rassismus enden leider oft im Streit. Selbst dann, wenn alle einig sind, dass Rassismus falsch ist. Die Eskalation beginnt oft, wenn Weiße sagen, ein Diskriminierter solle aus einer Mücke keinen Elefanten machen. Diese Missachtung schmerzt. Wer ehrlich ist, erinnert sich, welchen Groll schon ein Vordrängler an der Supermarktkasse auslöst, geschweige denn ein ungerechter Polizist. Die Bereitschaft, dieses Gefühl auch anderen zuzugestehen, ist besonders bei Rechtspopulisten gering. AfD-Anhänger lamentieren ständig über ihre eigene Benachteiligung. Sie fordern Fairness und politische Korrektheit ein, aber nur für sich. Ihr Egoismus besteht darin, das nicht auch für andere zu tun. Ohne Gleichbehandlung aber kann es keinen Frieden in der Gesellschaft geben.