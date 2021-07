Werkzeug oder Leidenschaft? : Warum Politiker Bücher schreiben

Als Thomas de Maizière noch Minister war, hatte er kaum Zeit, um Bücher zu lesen. Er bekam zwar oft welche ge­schenkt, zum Beispiel die neue Bismarck-Biographie oder Christopher Clarks „Die Schlafwandler“ über Europas Weg in den Ersten Weltkrieg. Die hätten ihn schon interessiert. Aber de Maizière las lieber Romane. Sachbücher schaffte er nebenher einfach nicht. Und ein eigenes Buch zu schreiben schon gar nicht.

Er tat es dann aber doch. Allerdings erst, als er kein Minister mehr war. Es ist eine andere Art von Buch als das von Annalena Baerbock. Nicht nur, weil er sich Zeit nahm und alleine schrieb. De Maizières Buch hätte gar kein anderer schreiben können. Es enthält Anekdoten aus seinem politischen Leben und Schlüsse darauf, wie Politik funktioniert. Der Sound war nicht Parteitagsrede, sondern Abend am Kamin. De Maizière hatte sich als Leser den typischen „Tagesschau“-Gucker vorgestellt, der einen Satz hörte wie „Der Koalitionsausschuss tagte bis in die Nacht“ und nicht wirklich verstand, was da passierte. Tatsächlich lasen dann nicht nur solche Leute das Buch. Auch Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten und Abgeordnete selbst sprachen de Maizière darauf an. Sie hätten diese oder jene Sache jetzt zum ersten Mal verstanden.

„Gleiche Maßstäbe wie bei meiner Politik“

So erzählt es de Maizière heute. Er will damit nicht angeben, sondern erklären, dass die Qualität ei­nes Politikerbuches auch aus den Bedingungen folgt, unter denen es entsteht. Zum Beispiel hatte er den festen Willen, etwas Neues zu produzieren. „Ich habe diese Arbeit mit den gleichen Maßstäben gemessen wie meine Politik.“ Das Buch sei ein zeitintensives Projekt gewesen, das mit viel Herzblut und Aufwand entstanden sei, nicht so nebenbei. Was wiederum auch daran lag, dass er nach der Bundestagswahl 2017 keinen Ministerposten mehr bekommen hatte. Er fiel in ein Loch. Das Schreiben holte ihn da wieder heraus.

Doch die meisten Bücher von Politikern entstehen anders. In Wahljahren besonders viele. Das wirkt so, als seien sie nur ein weiteres Werkzeug, mit dem Politiker die Öffentlichkeit bearbeiten wollten: Twitter, Instagram, Zeitungsinterviews, Talkshows und dann eben auch noch Bücher mit dem eigenen Foto vorne drauf. Das müsste Menschen schmerzen, die Bücher ernst nehmen. So einer ist Tom Kraushaar, er leitet den Klett-Cotta-Verlag. Doch Kraushaar sagt: „Wenn es Bücher noch nicht gäbe, müssten Wahlkampfstrategen sie erfinden.“ Denn natürlich schmückten sich Politiker mit ihren Büchern. Aber dazu seien die Bücher ja theoretisch auch ge­eignet. Sie könnten das Ansehen ihrer Autoren mehren. Denn Politiker könnten darin endlich mal das erklären, wofür sonst keine Zeit ist. Kraushaar nennt es „ungestört Komplexität erzeugen“. Allerdings müsste das dann auch wirklich geschehen und nicht nur vorgetäuscht sein.

Komplexität heißt nicht, dass möglichst viele Themen in Fachsprache verhandelt werden. Es kann auch nur ein einziges genauer betrachtet werden. Genauer jedenfalls, als es Politikern sonst möglich ist. Immer sollen sie sich kurz fassen - in einem Buch können sie endlich einmal ausreden. Niemand unterbricht sie, niemand schreibt seine eigene Meinung darunter wie unter ein Facebook-Posting, und Zeit zum Nachdenken ist auch. Selbst wenn ein Buch mit heißester Nadel gestrickt wird. Eine Nacht drüber schlafen geht immer, anders als etwa bei Fernseh­interviews.