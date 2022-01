Ende einer Mission : Warum Jörg Meuthen die AfD verlässt

Ein Parteichef gibt nicht nur sein Amt auf, er verlässt auch gleich noch die Partei – das kommt in der Politik nicht alle Tage vor. Doch dass Jörg Meuthen nun der AfD den Rücken kehrt, kommt nicht völlig überraschend. Denn im vergangenen Jahr reihte sich für den 60 Jahre alten AfD-Vorsitzenden Niederlage an Niederlage.

Die jüngste ist erst wenige Tage her. Da nominierte der AfD-Bundesvorstand den weit rechts stehenden, irrlichternden CDU-Mann Max Otte, Mitglied der sogenannten Werteunion, als Kandidaten der Partei für die Wahl des Bundespräsidenten am 13. Februar. Meuthen hatte sich dagegen gewandt, er war aber im Vorstand unterlegen. Er halte die Entscheidung, mit der die AfD der CDU einen Streich spielen wolle, „inhaltlich für falsch und strategisch für unklug“, hatte Meuten dazu gesagt. Otte stehe mitnichten in der Mitte der AfD.

Schon im Laufe des vergangnen Jahres hatte sich Meuthen, der im Europaparlament sitzt, eingestehen müssen, dass die Unterstützung für ihn in der AfD immer mehr schwindet. In einem Brief an die Parteimitglieder hatte er im Oktober mitgeteilt, dass er auf dem nächsten Parteitag nicht wieder für den Vorsitz kandidieren werde. Meuthen hatte sich in den zwei Jahren zuvor als entschiedenster Verfechter eines gemäßigteren Kurses der AfD profiliert und war gegen die radikaleren Kräfte in der Partei zu Felde gezogen. Er begründete das auch damit, dass die AfD sonst insgesamt vom Verfassungsschutz beobachtet werden würde.

Zunächst hatte Meuthen Erfolg. Es gelang ihm im Frühjahr 2020, im Bundesvorstand die Auflösung des rechtsextremistischen „Flügels“ durchzusetzen. Wenig später konnte er mit Hilfe einer Reihe von Beisitzern eine Mehrheit im Führungsgremium formen, die den Ausschluss des Rechtsextremisten und Brandenburger AfD-Chefs Andreas Kalbitz aus der AfD unterstützte. Kalbitz war der organisatorische Kopf des „Flügels“, dessen nominelle Führungsfigur der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke ist. Allerdings brachte Meuthen damit die wichtigsten Bundespolitiker der AfD gegen sich auf: den Ko-Parteichef Tino Chrupalla aus Sachsen, die Fraktionschefin im Bundestag Alice Weidel und auch den damaligen Ko-Fraktionschef Alexander Gauland.

Meuthen ging aber noch einen Schritt weiter. Auf dem Bundesparteitag in Kalkar im November 2020 hielt er eine Wutrede gegen die radikalen Kräfte in der AfD, „die nur allzu gern herumkrakelen und rumprollen“. Dazu wandte er sich entschieden gegen die Bewegung der Querdenker, die sich gegen die Corona-Politik der Bundesregierung stellten. Meuthen polarisierte auf diese Weise die ganze Partei und schätzte auch die Stimmung bei einem Teil seiner Anhänger falsch ein.

In den Monaten vor der Bundestagswahl verlor Meuthen dann zusehends an Einfluss. Um die Spitzenkandidatur seiner innerparteilichen Gegner Chrupalla und Weidel zu verhindern, setzte er auf die hessische Bundestagsabgeordnete Joana Cotar und den Bundeswehrgeneral a.D. Joachim Wundrak – sie verloren in einem Mitgliederentscheid aber deutlich gegen Chrupalla/Weidel, die nun auch die neue Bundestagsfraktion führen.

Auf dem Bundesparteitag der AfD im April folgte die Mehrheit dem Rechtsaußen der Partei, Björn Höcke. Der Parteitag sprach sich gegen Meuthens Willen für einen Austritt Deutschlands aus der EU aus, solidarisierte sich mit den Querdenkern und lehnte Corona-Tests und Impfungen ab. Auch den Ausschluss des AfD-Politikers Matthias Helferich aus Nordrhein-Westfalen konnte Meuthen im vorigen Sommer im Bundesvorstand nicht mehr durchsetzen – Helferich hatte sich in einem Chat als „freundliches Gesicht des NS“ bezeichnet.

Meuthen war 2015 Parteivorsitzender geworden. Damals war der Professor für Volkswirtschaftslehre noch eine Verlegenheitslösung neben der Vorsitzenden Frauke Petry, die selbst zwei Jahre später die AfD verließ. Nach und nach erlangte er mehr Einfluss und wurde zum wohl besten Redner der AfD. Mit denen, die er zuletzt bekämpfte, hat Meuthen aber auch lange gemeinsame Sache gemacht. So besuchte er mehrfach die „Flügel“-Treffen am Kyffhäuser und sprach auch in der Denkfabrik der Neuen Rechten, dem Institut für Staatspolitik in Schnellroda.