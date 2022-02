Antrittsbesuch bei Joe Biden : Der stille Scholz kämpft im Weißen Haus um seine Glaubwürdigkeit

Aktualisiert am

Sein Zögern gegenüber Moskau hat Olaf Scholz geschadet. In Washington trauern manche Angela Merkel hinterher. Nun will der Kanzler Joe Biden beweisen, dass er führen kann.

Auftakt intensiver Krisendiplomatie: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor seinem Abflug nach Amerika am Sonntag in Berlin Bild: dpa

Links neben Olaf Scholz befindet sich ein Lautsprecher. Der Kanzler steht vor einer zwei Meter breiten Kunststoffwand, die im Airbus A340 der Bundesregierung die Zone mit den breiten Sitzen vom Economy-Teil trennt. Scholz trägt Jeans, schwarzes T-Shirt und grauen Pullover. Den Daumen der linken Hand hat er in die Hosentasche gesteckt, mit den restlichen Fingern hält er das Kabel des Mikrofons.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.



Es ist Sonntag Abend, Scholz ist auf dem Weg von Berlin nach Washington. Am nächsten Tag steht ein Treffen mit Präsident Joe Biden an. Zehn Kilometer über dem Atlantik spricht der Kanzler zu den mitreisenden Journalisten. Anfangs dürfen Bilder gemacht werden. Zitieren darf man Scholz nicht. So ist es bei Hintergrundgesprächen üblich. Durch den Lautsprecher ist Scholz trotz des lauten Rauschens im Flugzeug gut zu verstehen.