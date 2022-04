Proporz bei den Grünen : Warum Lisa Paus jetzt Ministerin wird

Aktualisiert am

Bei den Grünen haben wieder die Flügel geschlagen. Neue Familienministerin wird Lisa Paus, eine Finanzpolitikerin vom linken Flügel. Zahlreiche Namen möglicher Kandidatinnen wurden seit dem Rücktritt Anne Spiegels am Montag in Berlin diskutiert, der von Paus war nicht darunter. Auch Grüne zeigten sich am Donnerstag überrascht.

Die 53 Jahre alte Volkswirtin aus dem Berliner Landesverband ist Fachfrau für Finanz- und Wirtschaftspolitik. Sie war stets eine Befürworterin der Vermögensteuer. In der vergangenen Legislaturperiode saß sie im Untersuchungsausschuss Wirecard und hat Olaf Scholz in seiner damaligen Funktion als Finanzminister scharf kritisiert. Die alleinerziehende Mutter eines Sohnes hatte mit Familienpolitik bislang nur zu tun, wenn es um Finanzierungsfragen ging. Sie hat etwa am grünen Konzept der Milliarden teuren Kindergrundsicherung mitgearbeitet, das die Ampel in den Koalitionsvertrag geschrieben hat.

Ricarda Lang, die Parteivorsitzende, hatte am Montag „Kompetenz“ als das maßgebliche Kriterium für die Neubesetzung genannt. Insbesondere Realos hatten gefordert, dass die Grünen sich nicht wieder in der Mehrfachquotierung verheddern, sondern die Flügelarithmetik überwinden. Im vergangenen November hatten sich Realos und Linke über die Kabinettsbesetzung gestritten, die Linken bestanden auf Anton Hofreiter, die Realos auf Cem Özdemir. Es war ein zermürbender Prozess, an dessen Ende ein Kompromiss stand, der auch Anne Spiegel, die damalige Umwelt- und Familienministerin aus Rheinland-Pfalz, einbezog.

Realos argumentierten nun, dass man denselben Fehler nicht wiederholen dürfe, und wiesen darauf hin, dass die Personalentscheidungen des linken Flügels zuletzt eher unglücklich gewesen seien. Doch die Linken wollten das nicht so hinnehmen. Es ist für sie ohnehin schon schwierig zu ertragen, dass es im Bundestag zwar eine linke Mehrheit gibt, die vier beliebtesten Grünen aber Realos sind.

Der Parteispitze war es vor allem wichtig, schnell eine Lösung zu finden. Im Mai stehen wichtige Landtagswahlen an. Vor allem wollten sie den Eindruck vermeiden, Grüne würden sich trotz des Kriegs in der Ukraine und der Pandemie vor allem mit sich selbst beschäftigen. Lisa Paus wird nicht die Wunschkandidatin von Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock gewesen sein. Sie steht innerhalb des linken Flügels weit links. Aber offenbar war es beiden wichtig, den linken Flügel zu besänftigen, dem sie mit Waffenlieferungen und einer Energiepartnerschaft mit Qatar viel zumuten. Auf dem Berliner Landesparteitag hatten Grüne aus Friedrichshain-Kreuzberg gefordert, das 100-Milliarden-Projekt für die Bundeswehr abzulehnen. Paus hatte gewarnt, dass das de facto ein Koalitionsbruch sei, was die grünen Mitglieder jedenfalls mehrheitlich zur Unterstützung der Aufrüstungsziele bewegte.

Paus sitzt seit 2009 im Bundestag. Bei der Bundestagswahl im Herbst war sie als Spitzenkandidatin der Berliner Grünen angetreten, in ihrem Wahlkreis Berlin-Charlottenburg unterlag sie bei der Direktwahl jedoch Michael Müller, dem ehemaligen Bürgermeister Berlins. 1995 wurde Paus Mitglied der Grünen, zog 1999 ins Berliner Abgeordnetenhaus ein, arbeitete auch dort schon an wirtschafts- und finanzpolitischen Themen.