Das Oberlandesgericht Dresden hat die Linksextremistin Lina E. am Mittwoch unter anderem wegen schwerer Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass sie Mitglied einer kriminellen Vereinigung war, die Jagd auf Rechtsextreme machte und solche Personen, die sie dafür hielt. Aber warum wurde sie aus der Untersuchungshaft entlassen?

Stephan Klenner Redakteur F.A.Z. Einspruch. Folgen Ich folge

Lina E. befand sich seit dem 5. November 2020 in Untersuchungshaft. Grundlage dafür war ein Haftbefehl des Bundesgerichtshofs wegen Fluchtgefahr. Dieser Haftbefehl wurde vom Oberlandesgericht Dresden ausgerechnet am Tag ihrer Verurteilung zu mehr als fünf Jahren Freiheitsstrafe unter Auflagen außer Vollzug gesetzt – auf den ersten Blick wirkt das widersprüchlich.

Die Entscheidung lässt sich aber juristisch erklären: Die Dresdner Richter verurteilten Lina E. zwar zu einer erheblichen Freiheitsstrafe. Diese Entscheidung ist aber noch nicht rechtskräftig. Die Anwälte von Lina E. haben Revision beim Bundesgerichtshof angekündigt. Ob die Verurteilung der Linksextremistin Bestand hat, wird sich deshalb erst in einigen Monaten zeigen. Bis eine endgültige Entscheidung feststeht, könnten sogar bis zu anderthalb Jahre vergehen.

Solange gilt Lina E. im juristischen Sinne als unschuldig. Ein Fortbestehen der Untersuchungshaft muss stets verhältnismäßig sein. Die Rechte von Lina E. sind also mit der Fluchtgefahr abzuwägen. Die Dresdner Richter sind der Ansicht, dass sich das Fluchtrisiko mittlerweile auch ohne Untersuchungshaft minimieren lässt. Sie haben dafür eine Reihe von Vorkehrungen getroffen: Das Oberlandesgericht hat Lina E. einen bestimmten Wohnsitz zugewiesen, den sie nur mit dessen Zustimmung wechseln darf. Sie muss sich zweimal wöchentlich bei der Polizei melden. Will die Linksextremistin das Umfeld ihres Wohnsitzes verlassen, muss sie das vorher ankündigen. Lina E. musste außerdem ihren Ausweis beim Gericht abgeben.

Lina E. ist nicht vorbestraft

Manche Beobachter bezweifeln, dass diese Maßnahmen ausreichen, um eine Flucht zu verhindern. Der Lebensgefährte von Lina E., der möglicherweise Rädelsführer der linksextremistischen Gruppe war, ist untergetaucht. Die Linksextremistin könnte somit auch ein privates Interesse daran haben, ihm zu folgen. Die Dresdner Richter werden dieses Risiko bei ihrer Abwägung berücksichtigt haben.

Mehr zum Thema 1/

Gleichzeitig dürften aber auch Gesichtspunkte zu Lina E.s Gunsten in ihre Überlegungen eingeflossen sein: Die Linksextremistin ist nicht vorbestraft. Ihr Gesundheitszustand hat sich in der Untersuchungshaft verschlechtert. Zudem gab es während des Verfahrens eine teils vorverurteilende Berichterstattung. Wohl auch weil sogar Fotos von ihr und ihr voller Name in einem rechtsextremen Magazin erschienen sind, teilt die Justiz nicht mit, wo Lina E. jetzt lebt.

Sehr wahrscheinlich haben auch mathematische Überlegungen für den Beschluss der Dresdner Richter eine Rolle gespielt: Häftlinge, die zuvor nicht vorbestraft waren, müssen in der Regel nur zwei Drittel ihrer Freiheitsstrafe verbüßen – zumindest dann, wenn sie sich im Gefängnis nicht völlig danebenbenehmen. Lina E. saß bereits zweieinhalb Jahre in Untersuchungshaft. Sie soll sich dort angemessen verhalten haben. Ihre bisherige Haftzeit würde bei Rechtskraft des Urteils auf ihre Freiheitsstrafe angerechnet.

Es verbliebe also sehr wahrscheinlich nur noch eine zu verbüßende Reststrafe von etwa einem Jahr. Dass dieses eine Jahr Haft die Linksextremistin trotz Auflagen zum Untertauchen verleiten könnte, scheinen die Dresdner Richter letztlich für unwahrscheinlich zu halten.