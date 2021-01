Geringe Impfbereitschaft : Warum lehnen so viele Pfleger die Corona-Impfung ab?

In manchen Pflegeheimen lässt sich nur jeder dritte Mitarbeiter impfen. in anderen Einrichtungen sind die Zahlen besser, doch es regt sich Unmut. Ein führender Gesundheitspolitiker droht schon mit einer Impfpflicht.

Der CDU-Politiker Helge Braun sprach nicht nur als Kanzleramtschef zu den Bürgern, als er am Donnerstag für eine größere Impfbereitschaft warb. Zu einem Teil dürfte Braun, von Beruf Arzt, seine Worte auch an die Kollegen seiner Zunft gerichtet haben, als er für die Impfung warb. Diese sei „in ihren Risiken weit hinter den Risiken der Infektion selbst“, sagte Braun. Die Impfungen seien „absolut sinnvoll“.

Die Reklame hatte einen guten Grund. Seit dem zweiten Weihnachtstag werden in Deutschland nicht nur Pflegebedürftige gegen das Coronavirus geimpft. Auch medizinisches Personal in Pflegeheimen und Krankenhäusern kann die Impfungen schon bekommen – so sollen Alte und Kranke auch mittelbar vor einer Ansteckung mit dem Erreger geschützt werden. Doch die Impfbereitschaft schwankt stark von Haus zu Haus und bleibt wohl gerade bei Pflegern teilweise deutlich hinter den Erwartungen zurück, wie eine Umfrage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zeigt.

„Ängste und Unsicherheit“

„In manchen Pflegeheimen lassen sich nahezu alle Beschäftigten impfen, in anderen weniger als die Hälfte bis hin zu einem Drittel“, sagt Herbert Mauel, Geschäftsführer beim Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste. Die größte private Pflegeheimkette Korian gab die Impfbereitschaft beim Personal laut Umfragen mit nur etwa sechzig Prozent an.

Das ist deutlich weniger als bei den Bewohnern, die sich zu etwa neunzig Prozent impfen lassen. „Die derzeit kursierenden Gerüchte über angebliche Unfruchtbarkeit und Erbgutveränderung führen besonders bei den jungen Frauen unter den Pflegekräften zu großer Verunsicherung“, sagte die Sprecherin von Korian. Die Impfung sei bislang von Pflegern in Norddeutschland sowie in Nordrhein-Westfalen überdurchschnittlich oft in Anspruch genommen worden. Der private Heimträger Victor’s aus Saarbrücken gibt die Impfquote unter den Beschäftigten mit zwischen siebzig und neunzig Prozent an. In Rheinland-Pfalz lägen die Werte über dem Durchschnitt.

Bei den gemeinnützigen Trägern von Pflegeheimen ist es schwieriger, ein klares Bild darüber zu bekommen, wie viele Pfleger sich impfen lassen. Die Arbeiterwohlfahrt erhebt keine zentralen Daten, und die evangelische Diakonie hat nach eigenen Angaben keinen Überblick. Das Rote Kreuz teilt nur mit, dass die Bereitschaft „völlig unterschiedlich“ sei. „Wir rufen sowohl Heimbewohner als auch das Pflegepersonal jedoch dringend dazu auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen“, sagte ein Sprecher.

Ärzte gehen anders mit Unsicherheit um

Die katholische Caritas führt zwar keine zentrale Statistik, hat aber aus den unterschiedlichen Regionen Tendenzen zusammengetragen. Doris Schneider, Geschäftsführerin von 27 Heimen im Bistum München, schätzt, dass etwa ein Drittel der Beschäftigten sich unbedingt impfen lassen wolle. Ein weiteres Drittel wolle abwarten, und der Rest lehne die Impfung ab.

Aus Niedersachsen berichtet die Caritas von Impfquoten zwischen fünfzig und 95 Prozent, in Nordrhein-Westfalen zeigt sich eine entsprechende Verteilung: Während sich in Düsseldorf nur etwas mehr als jeder zweite Pfleger impfen lasse, seien es in Münster neunzig Prozent.

Im bayerischen Eichstätt sind die Quoten mit vierzig bis fünfzig Prozent wiederum gering. „Es ist schwierig bis unmöglich, in diesen Zahlen ein Muster zu erkennen“, sagt eine Sprecherin der Caritas. „Aus München kam der Hinweis, dass die Bereitschaft tendenziell dort größer ist, wo es bereits schwere Corona-Ausbrüche gegeben hat.“ Die Zurückhaltung sei oft auf „Ängste und Unsicherheit“ zurückzuführen, die damit zusammenhingen, dass Pfleger bei der Impfaktion den Anfang machen.