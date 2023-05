Aktualisiert am

Aktivisten der sogenannten Letzten Generation kleben sich nicht nur auf Straßen. Im Kampf gegen den Klimawandel sind ihnen auch Privatflugzeuge ein Dorn im Auge. Am Freitag verbreiteten sie ein Video, dass zwei Aktivisten auf dem Berliner Flughafen zeigt. Sie sprühen ein Privatflugzeug orangefarben an, Warnfarbe. Sie hatten sich durch den Zaun des Flughafens ge­schnitten. Der exzessive Luxus der Su­perreichen gehe „auf Kosten der Mehrheit und wir sollten das keinen Tag länger hinnehmen“, schrieb die Gruppe dazu. Nach der Aktion am Berliner Flughafen teilte die Bundespolizei mit, man habe mehrere Personen vorläufig festgenommen.

Der Klimawandel und seine Folgen haben auch eine soziale Dimension, und zwar nicht nur wenn es darum geht, wen der Einbau neuer Heizungen finanziell am härtesten trifft. Auch wenn es um das Verursachen von Emissionen geht, wird lange schon über Ungleichheit diskutiert. Dabei stehen auch die Privatflugzeuge als Reizobjekt im Fokus, nicht nur bei Klimaaktiv­isten.