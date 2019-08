Das Urteil des Sozialgerichts erging „im Namen des Volkes“, wie jeder Richterspruch in Deutschland. Doch für Martin Aringer ist die Entscheidung so gar nicht im Sinne des Volkes. Denn das Volk besteht für den Arzt vor allem aus Patienten; aus kranken Menschen, die zu ihm kommen, und denen er helfen will und oft auch helfen kann. Wenn man ihn denn lässt.

Der Internist leitet den Bereich für Rheumatologie am Universitätsklinikum Dresden, in den Stationszimmern stehen 29 Betten. Die Patienten dort leiden an Autoimmunerkrankungen, ihre Körper haben sich gegen sie gewandt, Entzündungen, Ausschläge, Schmerzen. Die Krankheiten verlaufen fast immer anders, sie sind darum auch nicht einfach zu behandeln. Aringer kann oft nur ausprobieren, was funktioniert.