Karin Prien unterstützt Angela Merkel. Im Internet retweetet sie den Hashtag #meineKanzlerin, und zusammen mit ein paar Freunden organisiert sie die „Union der Mitte“, einen Kreis von CDU-Leuten, die Merkel auf Twitter gegen Kritiker von rechts verteidigen. Bürgermeister gehören dazu, aber auch ein paar Bundestagsabgeordnete, und manchmal lässt sich Armin Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, zu einem freundlichen Kommentar herbei.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Prien ist Bildungsministerin und stellvertretende CDU-Vorsitzende in Schleswig-Holstein. Zuletzt hat sie mit der „Union der Mitte“ ein Konzept für eine CO2-Abgabe vorgestellt, deren Ertrag an die Bürger zurückgegeben werden soll. Der Titel „Kein Pillepalle“ ist eine Hommage an die Kanzlerin. Merkel hat dieses Wort benutzt, als es zuletzt im Bundestag ums Klima ging, und was sie meinte, war: Jetzt müssen wir liefern, aber richtig. Kein Pillepalle eben. Prien und ihre Freunde kaperten das Merkel-Wort für ihr Klima-Papier.