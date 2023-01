Kanzler Scholz : Der getriebene Buddha

Olaf Scholz will sich von der Öffentlichkeit nicht treiben lassen. Doch er irritiert mit seiner Art. Egal? Nein: Haltung, Stil und Kommunikation sind in der Politik wichtig.

Olaf Scholz am 19. Januar in Berlin Bild: AFP

Trennen Sie sich von dieser Ministerin so schnell wie möglich“, hatte Friedrich Merz im Mai 2022 im Bundestag zu Olaf Scholz gesagt. Der Bundeskanzler werde das sowieso in den nächsten Wochen oder Monaten tun müssen. „Also machen Sie es bald“, sagte der CDU-Vorsitzende und Oppositionsführer damals. Aber Scholz wollte nicht. Schließlich hatte er Verteidigungsministerin Christine Lambrecht für dieses Amt ausgesucht.

Bis zuletzt lobte er sie in den höchsten Tönen. Ihre Entlassung hätte gezeigt, dass sich Scholz geirrt hatte. Im Laufe der vergangenen Woche aber musste der Kanzler doch tun, was er vermeiden wollte. Die Vorgänge um Lambrechts Rücktritt gerieten ihm allerdings zu einem so holprigen Ritt, dass selbst auskunftsfreudige Menschen aus seiner Umgebung sich schmallippig zeigten.

Was war passiert? Am vorletzten Freitag gab es die ersten Berichte, dass Lambrecht ihr Amt aufgeben wolle. Sie wurden nicht dementiert, was hieß, dass sie stimmten. Dennoch gab es am Wochenende kein Wort dazu, weder von Lambrecht selbst noch von Scholz. Alles, was nach draußen drang, machte die Sache noch bizarrer.

Denn Lambrecht hatte nach ihrem peinlichen Silvester-Video den Kanzler selbst um Entlassung gebeten. Das soll schon am 3. Januar gewesen sein. Doch Scholz wollte die Entlassung nicht gleich. Im Zuge der Aufregung um ihre unpassenden Worte vor Raketen und Böllern wollte er seine Ministerin nicht aufgeben. Also verabredete er mit ihr, den Rücktritt um zwei Wochen zu verschieben. Vielleicht dachte er daran, wie die SPD-Spitze die Einigung auf den Kanzlerkandidaten Scholz im Sommer 2020 für vier Wochen geheim gehalten hatte. Jetzt war der Aufschub aber ein riskantes Spiel. Es ging nach zehn Tagen schief.

Er will als Herr der Lage erscheinen

Warum tut der Kanzler so etwas? Scholz ist es wichtig, dass er nicht als Getriebener erscheint, nicht durch die Medien, die Opposition, die Öffentlichkeit. So war es vor Russlands Krieg gegen die Ukraine, als er den Begriff Nord Stream nicht in den Mund nehmen wollte. So war es nach Beginn des Kriegs, als er sich lange weigerte, nach Kiew zu reisen. So war es, als er den Streit zwischen FDP und Grünen über die Laufzeit der letzten Atomkraftwerke eskalieren ließ. Und so war und ist es immer noch, wenn es um schwere Kampfpanzer namens Leopard für die Ukraine geht.

Scholz ist vorsichtig, zögerlich, in seiner Einsilbigkeit wirkt er arrogant. Vielleicht ruht er auch in sich wie Buddha. Vor allem will er immer als Herr der Lage erscheinen, der selbst das Tempo bestimmt. Diesmal war die Lage allerdings schwierig. Eigentlich hätte eine Frau ins Verteidigungsministerium gemusst, wegen der Parität der Geschlechter. Doch schnell war in der Runde des Kanzlers mit der SPD-Partei- und -Fraktionsspitze klar, dass eine Frau nicht zu finden war. Die Sache hatte sich Scholz allerdings vor zweieinhalb Jahren selbst eingebrockt, als er – ohne Not – versprach, dass ein von ihm geführtes Kabinett mindestens zur Hälfte aus Frauen bestehen werde. Dieses Versprechen musste er nun brechen.

Auch die Suche nach einem männlichen Nachfolger blieb ohne Erfolg, weil mögliche Kandidaten nicht sollten oder wollten. Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, engster Vertrauter von Scholz, war ebenso unabkömmlich wie SPD-Chef Lars Klingbeil. Und Arbeitsminister Hubertus Heil mag in der Wirtschafts- und Sozialpolitik kundig sein, doch durchsetzungsstark und konfliktfreudig ist er nicht.

So vergingen nach dem 3. Januar zwei Wochen, bis Scholz erst am Montag den Niedersachsen Boris Pistorius anrief. Der sagte gleich zu, Lambrecht konnte endlich zurücktreten. Ein Tag Pause bis zur Bekanntgabe des Nachfolgers wurde noch eingeschoben, angeblich aus Respekt vor der scheidenden Ministerin. Dass Scholz am nächsten Tag nicht gemeinsam mit Pistorius im Kanzleramt auftrat, sondern nur auf einer Dienstreise in Brandenburg freundliche Worte über den neuen Minister sagte, wirkte indes wenig respektvoll. Es passte aber zum gewünschten Eindruck, dass der Kanzler seinen Kalender abarbeitet und sich nicht durch mediale Aufgeregtheiten beeindrucken lässt.

Scholz würde sagen, all das sei ein Thema für Journalisten und Politik-Junkies, das normale Bürger nicht interessiert. Sicher ist es wichtiger, dass eine Person das Amt des Verteidigungsministers übernimmt, der die Aufgabe zugetraut wird. Mit Boris Pistorius könnte das, so der erste Eindruck, der Fall sein. Scholz hat mit dieser Personalie den chaotischen Eindruck der Tage zuvor verwischt. Doch gerade der Fall Lambrecht zeigt, dass Fehler, die nicht zuletzt in Haltung, Stil und Kommunikation begründet liegen, zum Verhängnis werden können. Keiner will schließlich Politiker, für die man sich schämen muss.