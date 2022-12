Interview mit Bibel-Historiker : „Jesus war ein politischer Aktivist“

Aktualisiert am

Professor Crossan, kennen Sie Batman, die Comicfigur?

Ja, ich weiß, wer das ist.

Früher wollten die Menschen Batman als idealisierten Helden sehen. Mittlerweile werden Filme über ihn gedreht, die ihn als zerrissenen Menschen voller Selbstzweifel zeigen.

Ich habe diese Filme nicht gesehen, aber davon gehört. Sie haben dasselbe mit James Bond gemacht: Sie wollen aus ihm einen Normalsterblichen machen.

Das ist der Zeitgeist. Sie erforschen den historischen Jesus von Nazareth seit Jahrzehnten und beschreiben ihn als politischen Aktivisten aus Galiläa, der gegen Rom und für Verteilungsgerechtigkeit kämpft. Haben Sie mal überlegt, dass das auch gut in unsere Zeit passt?

O ja! Aber es passt nicht ganz. Jemand wie Superman kommt prima ohne andere Menschen klar, er braucht die Gemeinde nur, um sie zu retten. Jesus war ganz anders, das ist mir sehr wichtig. Er hatte eine Gruppe und sagte ihr nicht: Erzählt allen von mir und sagt ihnen, sie sollen zu mir kommen. Er sagte seinen Jüngern: Tut, was ich tue. Geht los und heilt wie ich. Jesus war ein „community organizer“, ein politischer Aktivist. Ich sage manchmal: Johannes der Täufer hatte ein Monopol, Jesus hatte ein Franchise-System.

Was können Sie über diesen Jesus sagen? Was für ein Mensch war er?

Niemand sollte das Neue Testament lesen, bevor er nicht Vergil oder Homer gelesen hat. Wenn Sie das Neue Testament ohne Vorbildung lesen, denken Sie: Ein Mensch, der Gott ist! Wow! Das muss Ihnen dann vorkommen wie eine seltsame, transzendentale Sprache. Wenn Sie erst Vergil lesen, erkennen Sie den damaligen Zeitgeist. In dem kann eine Person der Mensch gewordene Gott sein, wenn sie etwas tut, das einen gewaltigen Fortschritt für die Menschheit bedeutet. Zum Beispiel, wenn sie Frieden über das Imperium bringt, wie Kaiser Augustus. Die Atmosphäre der Zeit war also, dass Anführer sich, wenn sie wichtig genug sind, als Götter offenbarten. Das Ungewöhnliche an Jesus ist nicht, dass er göttlich ist, sondern wessen Inkarnation er ist. Der römische Kaiser bringt den Menschen Frieden durch Sieg. Jesus sagte: Ich bringe Frieden durch Gerechtigkeit.

Und wie war er als Mensch?

Wenn ich mir Jesus vorstelle, ist es mir wichtig, dass er geboren wurde, als Herodes der Große starb. Das war wahrscheinlich, nach heutiger Bezeichnung, im Jahr 4 vor Christus. Damals gab es überall Aufstände, die Römer schickten ihre Legionen aus den syrischen Basen in Richtung Süden, um für Ordnung zu sorgen. Und wenn die Legionen marschierten, wollte man nicht das Dorf sein, das in ihrem Weg stand. Die Männer wurden abgeschlachtet, die Frauen vergewaltigt und die Kinder versklavt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus aufwuchs, ohne dass alle in Nazareth von dem Tag sprachen, als die Römer kamen.

Er kannte also den Preis für den „römischen Frieden“.

Ja, das wird oft vergessen, man kann es aber bei Flavius Josephus nachlesen. Eine Legion wurde nach Osten in Richtung Sepphoris geschickt, einer Stadt nördlich von Nazareth, die Legionäre brannten sie nieder. Das war keine Präzisionskriegsführung. Sie haben alles zerstört. Irgendwann wird Maria Jesus von den Taten der Römer erzählt haben.