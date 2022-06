Leben in der Landwirtschaft : Warum Frauen sich für ein Leben als Bäuerin ­entscheiden

An einem Tag im Frühsommer 2018 stand Yvonne Lang am Rand ihres Ackers in einem kleinen Dorf in Oberfranken und wurde wütend. Über den Acker zog eine Wolke aus Pflanzenschutzmittel. Ihr Pächter spritzte die Kartoffelpflanzen ab und ließ sich nicht davon stören, dass sie und ihre Kinder direkt daneben standen. „Da war für mich das Maß voll“, erinnert sich Lang heute, vier Jahre später. Sie beschloss, ihre 37 Hektar von nun an selbst zu bewirtschaften, im öko­logischen Landbau, neben ihrem Job als Stewardess.

Manche hätten sie damals belächelt. Eine Flugbegleiterin als Biobäuerin, wie sollte das gehen? „Aber ich habe es keinen Tag bereut“, sagt Lang. Sie steht in ihrer Küche und rührt in einem Topf mit Hühnersuppe. Das Hähnchen dafür hat sie selbst geschlachtet. Sie hält eine Zweinutzungsrasse, die fürs Eierlegen genauso gut ist wie für die Mast. „Wir essen aber nur ganz wenig Fleisch“, fügt sie schnell hinzu. „Und vor dem Tod haben die Tiere ein herrliches Leben.“

Yvonne Lang ist eine von mehr als 335.400 Frauen, die in Deutschland in der Landwirtschaft arbeiten, in Vollzeit, Teilzeit oder als Selbständige. Damit sind etwa ein Drittel der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte Frauen. Als Betriebsleiterin ist Yvonne Lang aber eine Ausnahme. Nur jeder neunte Betrieb wird von einer Frau geführt. Um ein besseres Bild von der Lage der Bäuerinnen zu bekommen, läuft bis September eine Studie des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Es geht um Arbeitsbelastung und Wertschätzung, um Ehrenamt und Familie. Was belastet die Frauen, was motiviert sie?

„Mein Vater musste Bauer werden, ich wollte es“

„Ich bin als Kind schon gern unter den Kühen gewesen“, sagt Lang. Die Tiere, die Natur, ihr Heimatdorf im Fichtelgebirge, das alles gebe ihr Energie. Und es treibt sie an, etwas dafür zu tun, dass sich die Landwirtschaft verändert – wenigstens im Kleinen, auf ihrem Hof. Dass oft noch die Preise darüber bestimmten, was Verbraucher im Supermarkt kauften und wie Bäuerinnen und Bauern ihre Produktion organisierten, ärgert sie. Es sei ein Unding, dass Tiere für die Fleischproduktion teilweise immer noch so leiden müssten, wie sie es als Kind erlebt habe.

Lang ist 47 Jahre alt und auf einem Bauernhof groß geworden. Ihr Vater Rainer hatte den Betrieb mit 18 Jahren übernommen – nicht freiwillig, sein Vater war überraschend gestorben. Eigentlich hätte Rainer Lang lieber einen anderen Beruf gelernt, aber er arrangierte sich. Bis in den Achtzigerjahren ein Hormonskandal dazu führte, dass die Nachfrage nach Kalbfleisch von einem auf den anderen Tag einbrach. Kurz zuvor hatte er noch viel Geld in neue Ställe investiert. Nach dem Einbruch verkaufte er erst die Kühe und gab dann ganz auf. „Mein Vater musste Bauer werden, ich wollte es“, sagt Yvonne Lang. Als sie mit der Schule fertig war, war das aber keine Option. Es gab keinen Hof mehr, nur noch verpachtete Felder und Kredite bei der Bank. Lang machte eine Ausbildung zur Industriekauffrau, ging als Au-pair ins Ausland und wurde Flugbegleiterin.