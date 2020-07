Darum haben Frauen in der Bundeswehr so wenig zu sagen

Immer noch „Mädels“ : Darum haben Frauen in der Bundeswehr so wenig zu sagen

Inzwischen dienen 22.700 Frauen in der Bundeswehr. Doch in den hohen Sphären der goldenen Schulterklappen sind die Männer weiterhin unter sich. Das hat auch mit langen Karrierewegen zu tun.

Zwanzig Jahre ist es her, dass eine Klägerin die Bundeswehr dazu gezwungen hat, die Kasernen auch für Frauen zu öffnen. Damals erstritt Tanja Kreil vor dem Europäischen Gerichtshof Frauen das Recht, überall in der Bundeswehr zu dienen. Vom Jahr 2001 an mussten es die Streitkräfte Frauen erlauben, auch Dienst an der Waffe zu leisten. Bis dahin waren „Mädels“ nur im Sanitätsdienst und beim Musikkorps erwünscht. Inzwischen sind rund 22.700 Frauen bei der Bundeswehr, fast 6000 davon Offizierinnen. Doch „Mädels“ heißen sie dort oft noch immer, wobei das nicht böse gemeint sein soll, wie jeder versichert, den man darauf anspricht. Bloß so eine Angewohnheit.

Der Anteil von Frauen in der Bundeswehr beträgt heute 12,2 Prozent, allerdings sind sie mit rund 8000 besonders stark weiterhin bei den Sanitätskräften vertreten. Im Heer, der größten Teilstreitkraft, dienen derzeit nur 4400 Frauen, das entspricht einem Anteil von knapp 7 Prozent. Der Frauenanteil bei den Berufssoldaten betrug zuletzt 6,7 Prozent, so der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels in seinem letzten Bricht.