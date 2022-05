„Verlorene“ Feiertage : Pech am 1. Mai

Linke und Grüne fordern, dass Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, ausgeglichen werden. Hört sich gut an. Aber es passt was nicht.

Der 1. Mai fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Statt zwei freie Tage haben Arbeitnehmer also nur einen. Politiker der Linken und Grünen fordern deshalb – mal wieder –, dass solche Feiertage ausgeglichen werden sollten, zum Beispiel so, dass einfach der nächste Werktag frei ist. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Jan Korte, sagte der Zeitung „Rheinische Post“, seine Fraktion wolle „zeitnah parlamentarisch tätig werden, damit künftig keine Feiertage mehr ausfallen und der soziale Zusammenhalt im Land gestärkt wird“. Jeder „verlorene“ Feiertag bedeute mehr Stress und weniger dringend benötigte Erholung von den Belastungen durch Arbeit und Pandemie. Die Grüne Beate Müller-Gemmeke stimmte mit ein. Sie sagte, wenn Feiertage auf einen Sonntag fielen, sei das für die Beschäftigten „ärgerlich“.

Man möchte dieser Forderung unwillkürlich zustimmen. Denn wer könnte bestreiten, dass die Arbeitswelt tatsächlich sehr stressig geworden ist, besonders für Alleinerziehende und Familien, die Kinder und Arbeit unter einen Hut bringen müssen, und das in Zeiten von ständiger Erreichbarkeit, horrenden Mietpreisen, Corona und Inflation? Wer hätte nicht gern einen Tag frei, könnte im Frühling in der Sonne liegen oder sich mit Freunden und Familie treffen – und dafür Geld bekommen? In manchen anderen europäischen Ländern geht es ja auch.