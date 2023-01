Britische Klimaaktivisten : Die Erfinder des An-die-Straße-Klebens zweifeln an ihrer Methode

Eine britische Klimaaktivistin von „Extinction Rebellion“ wird im August 2021 von der Polizei am Oxford Circus in London weggetragen. Bild: AFP

Wenn die Theoretiker recht haben, braucht man nur etwas Sekundenkleber und ein schönes Stück Asphalt, schon kann man die ganze Welt verändern. Alles, was man tun muss, ist, sich im Berufsverkehr mit einer Hand festzukleben und mit der anderen ein Schild hochzuhalten, dessen Botschaft nicht völlig abwegig ist. Schon entsteht eine Dynamik, die seit Monaten in Deutschland und Europa zu be­sichtigen ist. Es gibt große Aufregung. Die einen sagen, dass es eine Unverschämtheit ist, unschuldige Menschen im Verkehr zu blockieren, die anderen sagen, dass endlich mal jemand etwas tut. Dann folgen Polizeieinsätze, Fernsehbilder, Talkshow-Auftritte, Spendengelder, Zeitungsartikel.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Die Sache funktioniert also. Aber nicht deshalb, weil die Aktion besonders überzeugend wäre. Bisher hat kein Klimaaktivist be­hauptet, dass die Staus auf der Autobahn 100 in Berlin etwas zur Rettung des Weltklimas beitragen. Im Gegenteil, jeder müsste zugeben, dass durch Stau mehr Emissionen entstehen als durch fließenden Verkehr. Der Stau funktioniert, weil die Autofahrer sich ärgern. Und weil es in Deutschland sehr viele Autofahrer gibt, ärgern sich Millionen andere mit ihnen, weil sie wissen, dass sie als Nächstes dran sein könnten. Und wo so viele Menschen über eine Sache reden, berichten Medien darüber, zuerst Staumelder, dann Nachrichtensprecher, dann Zeitungsredakteure. Alle erwähnen, wer die Stauverur­sacher sind: Klimaschützer. Schon haben es Aktivisten mit einer Klebstofftube für neun Euro geschafft, Millionen ihre Botschaft zu vermitteln.

Auch im Gefängnis zu sitzen funktioniert. Aimée van Baalen, die Sprecherin der Aktivistengruppe „Letzte Generation“, klebte neulich in Frankfurt auf dem Asphalt und verbrachte danach sechs Tage in Polizei­gewahrsam. Der fand im Polizeipräsidium statt, in einer Einzelzelle. Van Baalen saß oder lag 23 Stunden am Tag herum, die restliche Stunde durfte sie auf dem Dach des Polizeipräsidiums frische Luft schnappen. Ansonsten gab es Marmeladenbrote, vegetarische Lasagne und viel Ruhe. Trotzdem war die Zeit produktiv. Während sie in der Zelle saß, machten ihre Verwandten und Freunde sich Sorgen. Wie das eben so ist. Und als van Baalen rauskam, spürte sie, dass sich in ih­rem Umfeld etwas verändert hatte. Es gab Fragen, warum sie das macht, und dann gab es viele interessierte Gespräche über den Klimawandel.

Immer mehr wollen bei den Protesten mitmachen

Neulich schrieb ein Aktivist aus einem Münchner Gefängnis an seine Mitstreiter: „Wir sehen, dass überall über uns, unsere Proteste und Maßnahmen gegen den Klima-Zusammenbruch gesprochen wird: An den Abendbrottischen dieses Landes, in den Ge­richtssälen, Talkshows und in politischen Gremien.“ Das klang sehr zufrieden. Es läuft also. Van Baalen erzählt, dass immer mehr Leute mitmachen wollten. Eben, weil die Gruppe so berühmt geworden ist. „Wir se­hen, dass immer mehr dazukommen, sich immer mehr anmelden. Solange das der Fall ist, sind die Aktionen ein Erfolg“, sagt sie.

Und die Autofahrer im Stau? Die mögen die Gruppe natürlich nicht. Und bürgerliche Politiker schimpfen auch. Das stört die Aktivisten aber nicht, im Gegenteil. „Kann sein, dass wir aus der Mitte der Gesellschaft weniger Unterstützung bekommen“, sagt van Baalen. „Letztendlich ist es nicht entscheidend, dass es wir sind, die am Verhandlungstisch mit der Politik sitzen. Es ist egal, welche Bewegung das letztendlich tut. Es ist nur entscheidend, dass die Politik Maßnahmen durchsetzt.“