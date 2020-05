Nukleare Teilhabe : Abwendung von der Abschreckung

Teilhabe ist eine ursozialdemokratische Forderung. Die Arbeiter sollen teilhaben an den Unternehmensgewinnen, die Kranken aller Kassen am medizinischen Fortschritt. Und verständlicherweise will die SPD wenigstens ein bisschen teilhaben an dem Aufschwung, den CDU und CSU in den Umfragen genießen, seit sie gegen das Virus kämpfen. Wohl nicht zuletzt deshalb erklären führende Sozialdemokraten jetzt eine Teilhabe für des Teufels: die nukleare.

Deutschland hat – auch mit Blick auf seine Vergangenheit – darauf verzichtet, Atommacht zu werden. Um sich aber vor Angriffen oder auch nur Erpressungsversuchen zu schützen, stellte es sich unter den Schutzschirm der nuklearen Abschreckung, den mit Masse die Amerikaner über der Nato aufspannen. Sein Zweck: Ein Aggressor soll stets damit rechnen müssen, dass selbst ein konventioneller Angriff auf das Bündnisgebiet in einem Nuklearkrieg und damit auch seiner Vernichtung enden würde.

Das Konzept der „erweiterten“ Abschreckung hatte freilich immer ein Glaubwürdigkeitsproblem: Warum sollte die Garantiemacht die eigene Zerstörung in einem nuklearen Armageddon riskieren, „nur“ weil die Sicherheit ihrer Schützlinge bedroht wird? Zu den Maßnahmen, die verdeutlichen sollen, dass Amerika einen Angriff auf Deutschland als Angriff auch auf sich selbst verstehen müsste, gehört die Stationierung amerikanischer Atombomben in Deutschland, die im Kriegsfall von deutschen Kampfflugzeugen abgeworfen werden würden. Diese Waffen haben eine größere politische als militärische Bedeutung.

Nicht von Trump droht die Gefahr, sondern von Putin

Die für den Einsatz vorgesehenen Flugzeuge vom Typ Tornado sind derart veraltet, dass sie in den nächsten Jahren ersetzt werden müssen. Das aber will die SPD-Spitze verhindern, weil sie, wie der Vorsitzende Walter-Borjans äußerte, gegen Stationierung, Verfügungsgewalt „und erst recht gegen den Einsatz“ einer „menschenverachtenden Waffengattung“ ist.

Abgesehen davon, dass es kaum eine menschenfreundliche Waffengattung gibt, dienen nukleare Abschreckungspotentiale gerade dazu, andere vom Einsatz ihrer Waffen, auch schon der konventionellen, abzuhalten. Walter-Borjans und der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich führen jedoch an, dass der irrlichternde amerikanische Präsident Atomwaffen nicht nur für Abschreckungsmittel halte. Mützenich fordert daher nicht nur den Verzicht auf die Flugzeugbeschaffung, sondern auch den Abzug der amerikanischen Atombomben aus Deutschland. Unumstritten ist das aber selbst in der SPD nicht, wie Äußerungen des Außenministers belegen.

Zweifel an Trumps Berechenbarkeit, seiner Bündnistreue und schon an seiner Sachkunde in Fragen des Nuklearen sind berechtigt. Daraus abzuleiten, Deutschland müsse sich aus der nuklearen Abschreckung zurückziehen, ist jedoch ein sicherheitspolitischer Kurzschluss. Er belegt abermals die Wirklichkeitsferne der SPD in militärstrategischen Fragen, an der schon Helmut Schmidt verzweifelte.

Auch wenn Trump als Führer der westlichen Welt ein Totalausfall ist: Sicherheit und Souveränität Deutschlands und seiner europäischen Verbündeten werden nicht von ihm bedroht, sondern vom real existierenden Putinismus. Der russische Präsident schreckt bei der Verfolgung seiner Ziele im „nahen Ausland“ nicht vor dem Einsatz militärischer Gewalt zurück – und auch nicht vor der Drohung mit Nuklearwaffen, wie bei der Okkupation der Krim gesehen. Der Kreml rüstet massiv mit neuen nuklearen Waffensystemen auf. Darüber aber verlieren die SPD-Kader auf ihrem Feldzug gegen die nukleare Teilhabe kein Wort.

Will die SPD das Land unter Russlands Schutzschirm stellen?

Haben die sozialdemokratischen Strategen noch nicht darüber nachgedacht, welchen Reim Putin und Trump sich machten, wenn Deutschland zur atomwaffenfreien Zone würde? Wollen sie das Land unter den russischen Atomschirm stellen? Oder glauben sie, Russland und die anderen Nuklearmächte würden dem leuchtenden deutschen Beispiel des atomaren Verzichts folgen? Wie bei der Energiewende? Wäre die Welt dann eine sichere – wenn Kriege wieder in dem Glauben geführt werden könnten, sie seien zu gewinnen? Oder auch nur zur Ablenkung von inneren Schwierigkeiten?

Ein deutscher Rückzug aus dem nuklearen Abschreckungsverbund könnte nicht verhindern, dass Trump im Krisenfall etwas sehr Dummes machte. Moskau, das schon im ersten kalten Krieg die europäische Sicherheit von der amerikanischen abkoppeln wollte – wie jetzt wieder durch die Aufrüstung mit Mittelstreckenraketen –, könnte aber genau dazu ermuntert werden.

Wenn die SPD wirklich an der Sicherheitsgarantie Amerikas zweifelt, müsste sie sich Gedanken machen, wie Deutschland zusammen mit anderen Verbündeten oder gar allein eine ausreichende Abschreckungswirkung gewährleisten kann. Das geht unter den herrschenden Verhältnissen nur mit Nuklearwaffen. Bei dieser Aussicht – atomare Aufrüstung – müsste die derzeitige nukleare Teilhabe selbst für die SPD das kleinere Übel sein. Sie aber gibt sich lieber wieder dem großen Traum von einer Welt ohne Atomwaffen hin, ohne zu merken, wie gefährlich er ist.