Aktualisiert am

Warum die Unionsstrategen in die Klimafanfare stoßen

Umgang mit Erfolg der Grünen : Warum die Unionsstrategen in die Klimafanfare stoßen

Vor allem die CSU versucht, die Grünen in der Klimapolitik mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Im Umgang mit der AfD ist das schon einmal schiefgegangen. Eine Analyse.

Wenn ältere Menschen versuchen, bei jüngeren zu landen, indem sie deren Sprache kopieren, geht das meistens daneben. Wenn ein auf die Sechzig zugehender Babyboomer einen Achtzehnjährigen mit „Was geht, Digga?“ begrüßt, erntet er im günstigsten Fall ein jugendmildes Lächeln. Im weniger günstigen Fall wendet sich der Angesprochene kopfschüttelnd ab. Dass der Alte beim Jungen durch eine solche Anbiederung etwas erreichen kann, ist annähernd ausgeschlossen.

Nun lässt sich – wie immer im Leben – nicht alles mit allem vergleichen. Aber die Frage, ob Parteien mit rhetorischen Kopierversuchen eine Wählerschaft erreichen, die sie gewinnen oder zurückgewinnen wollen, ist nicht gänzlich unvergleichlich mit dem oben genannten Beispiel.

Überflüssig machen durch Kopieren?

CDU und CSU experimentieren mit dieser Methode seit mehr als einem halben Jahrzehnt intensiv herum. Nachdem die AfD kurz nach ihrer Gründung im Jahr 2013 fast in den Bundestag eingezogen wäre und sich trotz aller Selbstzerfleischung hartnäckig im politischen System festsetzte, glaubte in beiden Unionsparteien mancher, dass man im Rahmen des Möglichen so tun müsse, als könne man die von der AfD vertretenen Ziele doch viel besser vertreten. Überflüssig machen durch Kopieren.

Vor allem das CSU-Dreigestirn Seehofer, Söder und Dobrindt folgte lange diesem Motto. Bis nach mehreren schweren Wahlschlappen der Union und Erfolgen der AfD vor allem der heutige CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder das Experiment abbrach. Manche in der CDU atmeten auf. Doch wie die zumindest zeitweise große Zustimmung für Friedrich Merz belegt, waren auch in der großen der beiden Schwesterparteien viele der Ansicht, dass mehr konservativer Anstrich helfen würde.

Mittlerweile hat sich die Debatte über die Flüchtlingspolitik beruhigt. Dafür wurde sie von einer ähnlich aufgeregten Diskussion über die Klimapolitik übergangslos abgelöst. Hat die Union aus dem Scheitern der Kopiermethode etwas gelernt? Offenbar nicht. Kaum ein Unionspolitiker, der den Kampf gegen den Klimawandel nicht zum wichtigsten Thema der Menschheit erklärte. Als würden fast 83 Millionen Menschen in Deutschland jeden Morgen beim Aufwachen als erstes an die CO2-Werte denken.

Mehr zum Thema 1/

Dabei hat die Union das Thema gewechselt, aber nicht die Methode. Die Angst vor einem Erstarken der AfD wurde – vor allem seit der Europawahl – relativiert durch einen atemberaubenden Aufstieg der Grünen. Da die Unionsstrategen das im Wesentlichen der von den Grünen seit Jahrzehnten verfolgten Politik für ein besseres Klima zuschreiben (obwohl die Ursachen komplexer sind), stoßen sie jetzt in den Parteizentralen in Berlin und München in die Klima-Fanfare, als würde nicht schon seit Jahrzehnten über CO2-Bepreisung und zu billiges Kerosin gestritten.

Wie üblich sitzt der mustergültigste Musterschüler in Bayern. Nachdem Söder erkannt hatte, dass ein Rechtsruck nicht in erster Linie der AfD schadet, sondern mindestens ebenso sehr der CSU, dass er aber viel mehr noch die Grünen stärkt, wurde er zum obersten deutschen Naturschützer – Schwerpunkt: Bienenrettung. Und er versucht, seine Partei, ach was: die ganze Union, beim Ausstieg aus der Kohleverstromung selbst zu überholen, indem er ein erheblich früheres Enddatum fordert.

Kretschmer warnt vor Kopierversuchen

Ob die Methode dieses Mal besser funktioniert als im Falle der AfD, darf bis zum Beweis des Gegenteils bezweifelt werden. Einer tut das längst. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, ein CDU-Mann, der die Herrschaft seiner Partei in Sachsen bei der Wahl am 1. September vor allem gegen eine sehr starke AfD verteidigen will, hat schon mehrfach vor Kopierversuchen gewarnt. Auch und gerade die CSU.

Am Mittwoch sagte er im Interview mit der „Rheinischen Post“, die Union „muss aufhören, den Grünen hinterherzulaufen“. Sonst stehe man plötzlich an einer Stelle, an die man nicht gehöre.

Dabei ist Kretschmer keineswegs gegen die Ziele, die die Grünen vertreten. So will er etwa das Bahnfahren attraktiver machen und den Bau von Radwegen erleichtern. Er fordert aber eine ruhigere Debatte. Etwa über den Kohleausstieg. „Es wäre gut, wenn die Union zur Beruhigung beitragen würde – auch die CSU“, sagt er. Derzeit sieht es allerdings nicht so aus, als würde Kretschmer erhört. Von einer unaufgeregten Klimadiskussion kann keine Rede sein.