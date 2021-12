Das Jahr 2021 : Die SPD bleibt zerstritten, trotz ihres Wahlsiegs

Junge SPD-Mitglieder jubeln am Abend der Bundestagswahl in der Berliner Parteizentrale. Bild: Huebner

Die deutsche Sozialdemokratie hat ein dramatisches Jahr hinter sich, die erste Hälfte verlief deprimierend, miese Umfragen, ein blasser Kandidat. Dann schlug die Stimmung innerhalb von drei, vier Wochen um. Knapp, aber eindeutig lag die SPD am Wahltag vor der Union. Scholz wurde vom langweiligen Kassenwart zu „Olaf mit dem Plan“. Ein paar Monate davor hatte er nicht einmal ein Viertel der Parteigenossen für sich be­geistern können. Nun plötzlich war die SPD wieder da, Kanzlerpartei.

Peter Carstens

Der Ge­neralsekretär fantasierte sogleich vom „sozialdemokratischen Jahrzehnt“. Oder handelt es sich um eine Notblüte? In der Natur können sterbende Bäume noch einmal alle Kraft in eine Blüte investieren, um Samen für die Zeit danach hervorzubringen. Auf die SPD übertragen: Jetzt hat sie noch einmal geblüht. Aber ist sie in Wirklichkeit verdorrt?

Ende Juni sagten in einer Umfrage 14 Prozent der Leute, sie würden die Partei und Olaf Scholz wählen. Einen Monat später kam die SPD in Umfragen nicht einmal auf die Hälfte der Union. Armin Laschet hatte gut lachen. Die Analysen aus jener Zeit lauteten ungefähr so: „Die Wählerschichten, die traditionell SPD ge­wählt haben, schrumpfen, namentlich die Industriearbeiterschaft und die unteren und mittleren Ränge des öffentlichen Dienstes“, schrieb der Berliner Staatsrechtler Christoph Möllers in der Zeitschrift „Merkur“.

„Debattenlage tendiert zur Selbstvergewisserung“

Noch schlimmer war sein Urteil über die Verfassung der SPD: „Die Partei wirkt heute an geistigem Austausch außerhalb der Parteigrenzen weitgehend desinteressiert“, die Debattenlage „tendiert zur Selbstvergewisserung“. Davor hatte der Journalist Holger Fuß ein Buch geschrieben mit dem Titel „Vielleicht will die SPD gar nicht, dass es sie gibt“. Unsinn. Selbstredend will die SPD, dass es sie gibt. Schon wegen der vielen Stellen im öffentlichen Dienst. Aber noch einmal regieren?

Alle rechneten mit einer Niederlage. Im Parlament und in der Ministerialbürokratie trafen Genossen Vorkehrungen für noch schlechtere Zeiten. Mitarbeiter der SPD-Fraktion begannen im Frühsommer, sich anderswo umzusehen. Ein Job bei der Landesmedienanstalt, eine Stelle in der Wirtschaft, das schien jetzt attraktiv. Bundesministerin Franziska Giffey bewarb sich in der Landesliga. Besser das, als gar nichts. Viele ältere SPD-Abgeordnete gaben ihren Wahlkreis verloren. So versuchte der langjährige Haushaltspolitiker Johannes Kahrs Wehrbeauftragter zu wer­den. Justizministerin Christine Lam­brecht kündigte an, nicht wieder zu kandidieren, weil sie endlich wieder als Rechtsanwältin arbeiten wollte.

Zuvor hatten sie und andere SPD-Minister in ihren Häusern noch Dutzende Vertraute befördert und versorgt, für den Fall des Untergangs. Bei den verlassenen Plätzen in den Wahlkreisen wurde es schwer, Bewerber zu finden. Die meisten SPD-Mitglieder sind über 60 Jahre alt. Es gibt in Deutschlands ältester Partei mehr Greise über 80 als junge Leute unter 30. Auf jedes Mitglied unter 20 kommen vier, die älter sind als 86 Jahre.

Warum gibt es plötzlich so viele Junge?

Mancherorts, etwa in Krefeld, mussten Findungskommissionen bemüht werden, um jüngere Leute anzusprechen. Das ist der Grund dafür, warum plötzlich so viele jüngere Abgeordnete für die SPD im Bundestag sitzen. Viele hatten nicht da­mit gerechnet zu gewinnen, so wie etwa Jan Dieren, ein junger Rechtsanwalt aus Moers. Er ist nun einer von 49 Jusos im Bundestag. Grund der Verjüngung war weniger ein Plan als die Not.

Auch der Mitgliederschwund ging weiter. Der Sturz der Vorsitzenden Andrea Nahles und die quälende Nachfolge­debatte hatten weitere Parteimitglieder vergrault. Von etwa 440.000 Anfang 2018 waren im Frühjahr 2021 weniger als 400.000 übrig. Genaue Zahlen wurden verheimlicht. Aus Vergleichsangaben der Landesverbände konnte man aber den an­dauernden Schwund ablesen.