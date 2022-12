Gesinnungsfragen : Zuerst die Haltung, dann die Fakten

Bei vielen Menschen entsteht die politische Haltung nicht aus Fakten, sondern alle Fakten dienen einer Haltung. Warum ist das so – und muss es so bleiben?

CSU-Mann mit Iro: Vor zehn Jahren ging Markus Söder an Karneval als Punk. So schien er als ein anderer, Wilderer - wenn auch nur im Festzelt. Bild: Picture Alliance

Das Leben verlangt ständig von uns, dass wir Stellung beziehen, zu privaten, aber auch zu öffentlichen Fragen: Flüchtlingskrise, Corona-Krise, Klimakrise, Ukrainekrieg, Fußball-WM in Qatar. Die meisten würden wohl behaupten, sich entlang von Fakten zu positionieren: Man schaut sich die Dinge an und entscheidet dann, wie man zu ihnen steht. Zum Beispiel beim Bürgergeld: Man liest, rechnet vielleicht und urteilt dann. Das ist die induktive Methode. Die mindestens so verbreitete Deduktion geht andersherum: Man ist ein Linker, also findet man das, was von den Linken für gut befunden wird, auch gut, zum Beispiel das Bürgergeld.

Häufig ist eine Mischform: Man beugt sich über den Krieg in der Ukraine oder die Blockaden der Klimaaktivisten, kommt zum Schluss, dass Waffenlieferungen unerlässlich sind und die Aktivisten in Gewahrsam gehören – und erklärt dann, warum genau das einem liberalen Demokraten, als den man sich selbst sieht, gut zu Gesicht steht.