Piraterie und Terrorismus : Warum die Marine die deutsche Handelsflotte kaum schützen kann

Deutschland ist in der Weltwirtschaft eine Seemacht, allerdings eine nahezu wehrlose. Deutsche Reeder betreiben zwar die größte Containerflotte der Erde mit rund 1400 Schiffen und verfügen mit gut 3200 Schiffen über die viertgrößte Handelsflotte auf den Weltmeeren. Aber verglichen damit sind die Möglichkeiten, diese Schiffe gegen Gefahren wie Terror, Piraterie oder militärische Konflikte zu schützen, bedenklich klein. Dabei werden 95 Prozent des interkontinentalen Handels der Exportnation Deutschland über See transportiert. Selbst innerhalb Europas sind es fast 30 Prozent aller Rohstoffe und Güter.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin F.A.Z.

Schaut man sich die Präsenz der Marine auf den Weltmeeren an, sieht man nur wenige Aktivitäten. Nach Aufzeichnung des Flotten-Trackers vom Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel sind gegenwärtig vier Schiffe und ein Orion-Seefernaufklärer unterwegs in internationalen Missionen. So sind die Fregatten Hamburg und Brandenburg sowie die Korvette Magdeburg im Mittelmeer unterwegs, etwa zur Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen. Das Minenabwehrboot Sulzbach-Rosenberg fährt mit einem Standard-Verband der Nato in der Nordsee. Einige Schiffe sind in heimischen Gewässern unterwegs, aber derzeit keines außerhalb Europas. Mehr scheint mit der kleinen Flotte kaum machbar. Sie bestand Anfang des Jahres aus 46 Schiffen und Booten, darunter neun Fregatten, fünf Korvetten und sechs U-Boote. Ein Drittel davon ist jeweils in der Instandsetzung.

Dabei sind die Herausforderungen durchaus vielfältig, wie der soeben vom Marinekommando publizierte Jahresbericht zur internationalen Lage beschreibt. So ist die Zahl der Angriffe auf Handelsschiffe nach wie vor hoch, rund 162 wurden 2019 registriert. Die meisten davon finden inzwischen im Golf von Guinea statt (64), nachdem die internationale Piratenabwehr vor der Arabischen Halbinsel weitgehend für Ruhe gesorgt hat. Lediglich vier Angriffe wurden noch vor Somalia registriert. Vor ein paar Jahren waren es bis zu 237 Attacken. Gleichwohl wurden voriges Jahr 134 Seeleute entführt, in etlichen Fällen wurden die Frachtschiffe bei Angriffen beschossen.

Weniger Belastung durch Migrationsbewegungen

Sehr stark zurückgegangen sind Migrationsbewegungen über das Mittelmeer, wo die deutsche Marine in Hilfs- und Überwachungsmissionen engagiert ist. Dort lag auch zuletzt ihr Haupteinsatzgebiet bei Überwachungsmissionen in der Ägäis und vor Libyen. Flüchtlinge und Migranten werden dort inzwischen sehr oft an der Flucht über See gehindert, vornehmlich durch die libysche Küstenwache. Aber auch die Wanderungsroute über die ägäischen Inseln ist stark eingeschränkt. Kamen 2015 und 2016 fast 1,4 Millionen Menschen über den Seeweg nach Europa, waren es im vorigen Jahr noch knapp 100.000.