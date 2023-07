Den Gegenkandidaten der AfD, Nils Naumann, haben sie in Raguhn-Jeßnitz seit Tagen nicht gesehen. Viele kennen ihn nicht. Hannes Loth von der AfD hingegen kennen sie. Er steht fast jeden Morgen für zwei Stunden auf einem der drei Supermarktparkplätze in der Stadt, hat Kaffee dabei und ist gesprächsbereit. Das kommt gut an, zum Beispiel bei der Apothekerin im alten Ortsteil Raguhn. Sie kann es am Morgen kaum abwarten, über die Stichwahl für das Bürgermeisteramt zu reden, den Dienst an der Theke müssen andere übernehmen.

„Hier sind nicht alle rechts“, sagt sie. Aber Hannes Loth von der AfD wisse wenigstens, was sie im Ort tue. Sie nennt ihn bei seinem Vornamen, Hannes. Der Hannes habe sich erkundigt, was sie macht. Mit seinem Gegenkandidaten, dem parteilosen Nils Naumann, hat sie nach eigenen Worten kaum etwas zu tun. Genauso wenig mit dem vorigen Bürgermeister, der wegen einer Krankheit aufhören musste. Dabei ist das Rathaus direkt gegenüber von der Apotheke. Er hätte ja mal rüberkommen können, findet die Frau. Sie lässt keinen Zweifel aufkommen, wen sie wählen wird. Hannes, den Mann von der AfD. Die Partei findet sie zwar problematisch, und sie hätte es besser gefunden, wenn er ausgetreten wäre. Aber so ist es nun mal.

Auf die Frage, was den Kandidaten der AfD auszeichnet, hat sie eine klare Antwort. Er kümmere sich. Zum Beispiel während der Corona-Pandemie. Da eröffnete der 41 Jahre alte Landwirt, der seit 2016 für die Partei im Landtag in Sachsen-Anhalt sitzt, ein Testzentrum. Ganz uneigennützig, wie die Frau hervorhebt. „Natürlich hat er da auch was für bekommen, aber das hätte jeder machen können. Hannes war hier vor Ort. Er hat’s gemacht.“ Für die Apothekerin ist Loth ein Macher. „Solche Leute brauchen wir hier.“

Es fehlt an allem

Es ist keine Bürgermeisterwahl wie jede andere in dem kleinen Städtchen in Sachsen-Anhalt. Zum ersten Mal hat es in Raguhn-Jeßnitz ein Kandidat der AfD in die Stichwahl geschafft, und er hat gute Chancen, sie an diesem Sonntag zu gewinnen. Im ersten Wahlgang bekam Loth vierzig Prozent der Stimmen. Direkt dahinter der parteilose Nils Naumann. Der Kandidat der CDU lag abgeschlagen bei fünf Prozent. Und einen Sozialdemokraten gibt es hier nicht. Genauso wenig wie einen Politiker von den Grünen.

Sollte Loth gewinnen, wäre es schon das zweite Mal, dass ein Politiker der AfD in ein kommunales Amt gewählt wird, eine Woche nach der Landratswahl im thüringischen Sonneberg. Lange hielten Politiker so etwas für schwer vorstellbar. Die AfD, das ist die Protestpartei, keine, die vor Ort Probleme lösen kann. Warum also wird sie gewählt?

Es gibt vieles, was in den letzten Jahren liegen geblieben ist. Die Verwaltungsangestellte Frau Schade von der Diakonie nennt ein paar Beispiele: Es gibt keinen Fahrradweg vom Ortsteil Raguhn nach Jeßnitz. Ein Heranwachsender, der in den Jugendklub will, muss entweder mit dem Auto gefahren werden oder über die Landstraße laufen. Die Straßenbeleuchtung in der Stadt funktioniert nicht. Es fehlen Fachkräfte. Und es fehlt ein Geodreieck für die Tafel in der Schule.