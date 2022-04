Schwierige Ökumene : Warum die Kirchen bei der Sterbehilfe uneins sind

Aktualisiert am

Die Kirchen sprechen beim Thema Sterbehilfe nicht mit einer Stimme. Katholiken geben oft den Protestanten die Schuld daran. Aber so einfach ist es nicht.

Niedersachsen ist einen Schritt voraus, zumindest in der Ökumene. Was die Deutsche Bischofskonferenz und die Evange­lische Kirche in Deutschland (EKD) auf Bundesebene seit Jahren nicht mehr schaffen, ist hier den katholischen Bischöfen und Leitenden evangelischen Geistlichen jüngst gelungen: zum Thema Sterbehilfe mit einer Stimme zu sprechen.

Thomas Jansen Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Bischofskonferenz und EKD hatten im Februar 2020 zwar in einer gemeinsamen Erklärung scharf kritisiert, dass das Bundesverfassungsgericht das Verbot geschäftsmä­ßiger Suizidassistenz für verfassungswidrig erklärt hatte. Als es jedoch darum ging, wie kirchliche Einrichtungen nach dem Karlsruher Urteil mit Sterbehilfe umgehen sollen, gingen beide wieder getrennte Wege. Die Bischofskonferenz lehnte es im Januar 2021 ab, Angebote des assistierten Suizids in katholischen Einrichtungen zu ermög­lichen.