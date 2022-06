Kirchenaustritte : „Ich bin ja nicht aus dem Glauben ausgetreten“

Silke Delarami hadert. Noch hat sie sich nicht entschieden, aber die Frage, ob sie aus der katholischen Kirche austreten soll, beschäftigt sie sehr. „Die Kirche hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet“, sagt die vierzig Jahre alte Frau aus München. Taufe, Erstkommunion, Flöte spielen im Gottesdienst und Firmung gehörten selbstverständlich dazu.

Vor einigen Jahren tauchten Fragezeichen auf. Wie geht die Kirche mit Macht, Frauen und Homosexuellen um? Auch der Sinn des Zölibats erschließt sich ihr nicht. „Das sind alles so Dinge, da denke ich: Das kann es nicht sein.“ Der Missbrauchsskandal brachte das Fass zum Überlaufen. Kann sie dieser Kirche noch vertrauen?

Wenn die Deutsche Bischofskonferenz in dieser Woche die kirchliche Statistik veröffentlicht, wird Delarami in der Spalte mit den Kirchenaustritten nicht auftauchen. Viele andere hingegen schon. Längst treten nicht mehr nur Leute aus, die wenig mit der Kirche zu tun hatten, die man vielleicht nur an Weihnachten in der Messe sah. Die Kirche beginnt, im Kern zu erodieren. Viele von denen, die in den Gemeinden Verantwortung tragen, haben es satt.

Im Bistum Speyer schmiss sogar der Generalvikar hin: Andreas Sturm trat im Mai aus der römisch-katholischen Kirche aus und in die altkatholische Kirche ein. Dort ist nahezu alles verwirklicht, was Katholiken an Reformen fordern; Frauen können Priester werden, einen Pflichtzölibat gibt es nicht. Wer mit Ausgetretenen spricht, der lernt: Viele sind auf der Suche, äußern ähnliche Kritik. Und doch ist keine Geschichte wie die andere.

Silke Delarami hatte als junge Erwachsene die Kirche aus dem Blick verloren und fand nach der Geburt des ersten Sohnes wieder zu ihr. Damals machte sie gute Erfahrungen. Dass sie aus dieser Zeit weiß, wie vielfältig die Kirche sein kann, macht ihr die Entscheidung jetzt nicht leichter. „Ich habe so viele Ausnahmen gesehen“, sagt sie. Den Pfarrer etwa, der vor zehn Jahren ihr Kind getauft hat. „Wir waren beim Taufgespräch schon aufs Schlimmste eingestellt“, erinnert sie sich, „und waren danach total überrascht.“ Die Predigten sprachen sie an, weil sie mit ihrer „Lebenswelt“ zu tun hatten.

Die Zweifel an der Kirche wuchsen, als Delarami später ihren Job in der Wirtschaft aufgab, um Erzieherin zu werden. Sie wollte „etwas verändern und irgendwie geraderücken“. Erziehung bedeute, Kindern Werte mit auf den Weg zu geben. Dabei spiele das Christentum eine wichtige Rolle; Nächstenliebe, helfen, sich gegenseitig unterstützen. Ihre Abschlussarbeit schrieb sie im Fach Religionspädagogik. Im Nachdenken über Erziehung und Werte wurde ihr bewusst, wie wichtig ihr Vielfalt, Toleranz, Gleichberechtigung und Gerechtigkeit sind – und wie wenig das in der katholischen Kirche gelebt werde. „Das hat mich irgendwie fertiggemacht“, sagt sie. Hat sie Hoffnung, dass sich etwas ändert? „Es passiert viel zu wenig in die Richtung.“

Was Delarami vorerst in der Kirche hält, ist der Gedanke, dass sie ihren Glauben „irgendwie verorten möchte“. Sie fragt sich, ob sie nach einem Austritt noch in einen Gottesdienst gehen könnte. „Ich besuche relativ häufig auch allein eine Kirche und spreche ein Gebet oder bin einfach nur in Ruhe“, sagt sie. „Mir bleibt jetzt die Frage: Trete ich aus, und setze ich persönlich ein Zeichen durch meinen Austritt? Oder bleibe ich drin und bin selber ein kleines Stückchen Veränderung, die ich mir wünschen würde?“