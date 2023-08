Drei Stühle, ein Tisch. Mehr Möbel gibt es nicht in dem Raum, in dem Klaus Dieter W. Besuch empfängt. Oder besser: in dem er seinen Besuchern vorgeführt wird. Klaus Dieter W. ist ein muskulöser Mann, dem man seine 64 Jahre nicht ansieht, wohl aber, dass er bei der Arbeit kräftig anpacken kann. Seine Strafhaft hat er schon seit einiger Zeit verbüßt, aber weil er weiter als gefährlich gilt, ist er in Sicherungsverwahrung in der Justizvollzugsanstalt Werl. W. empfindet das als ungerecht. Darüber will er aber nicht reden, auch nicht über die Tat, wegen der er vor elf Jahren verurteilt wurde. „Schreiben Sie einfach: schweres Kapitalverbrechen, auch wenn ich es gar nicht begangen hab’“, presst W. bitter hervor, als der Wachtmeister den Raum verlassen hat. Schon mehrfach habe er in seinem Leben völlig zu Recht im Gefängnis gesessen. Diesmal nicht.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



W. möchte lieber über den Sieg sprechen, den er gemeinsam mit einem anderen Gefangenen errungen hat, einem „Lebenslänglichen“ aus der Justizvollzugsanstalt Straubing. Die beiden waren wegen der geringen Höhe der Häftlingslöhne vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Und am 20. Juni entschied der Zweite Senat tatsächlich, dass die Strafvollzugsgesetze von Bayern und Nordrhein-Westfalen mit dem im Grundgesetz verankerten Resozialisierungsgebot unvereinbar sind – weil Gefangene zu wenig Geld für ihre Arbeit bekommen.

Die sogenannte Eckvergütung entspricht neun Prozent des durchschnittlichen Arbeitsentgelts aller Rentenversicherten in Deutschland. Je nach Leistung der Gefangenen und Art der Arbeit ergeben sich Stundenlöhne zwischen 1,37 und 2,30 Euro. Ein Lächeln huscht über das Gesicht von Klaus Dieter W.: „Unsere Verfassungsbeschwerden zu diesen völlig ungerechten Minilöhnen hatten Erfolg, das war sensationell.“

Verfassungsrichter fordern „angemessene Anerkennung“

Nach der mündlichen Verhandlung hatte sein Anwalt befürchtet, das Gericht werde die Höhe der Löhne gutheißen, so wie beim letzten Fall dieser Art vor rund zwanzig Jahren. Doch es kam anders. Die Richter tadelten Nordrhein-Westfalen und Bayern stellvertretend für alle Bundesländer. Deren Resozialisierungskonzepte seien „nicht schlüssig“. Die Entlohnung reiche nicht aus, um Unterhalts- und Wiedergutmachungszahlungen an Angehörige und Opfer zu leisten oder um Schulden zu tilgen und eine Altersversorgung aufzubauen.

Arbeit im Strafvollzug sei nur dann ein wirksames Resozialisierungsmittel, wenn sie eine „angemessene Anerkennung“ finde. Diese „muss jedenfalls geeignet sein, dem Gefangenen den Wert regelmäßiger Arbeit für ein künftiges eigenverantwortliches und straffreies Leben in Gestalt eines greifbaren Vorteils vor Augen zu führen“. Der Gesetzgeber müsse dafür Sorge tragen, „dass das (geringe) Entgelt nicht als Teil der zu verbüßenden Strafe erlebt wird“.

Benjamin Limbach bittet an den großen Besprechungstisch in seinem Düsseldorfer Büro. Der Grünenpolitiker könnte es sich leicht machen. Er könnte sagen, dass er erst seit etwas mehr als einem Jahr Justizminister in Nordrhein-Westfalen ist. Und dass er deshalb nicht verantwortlich ist dafür, dass es in seinem Haus noch keine Reformidee gibt, obwohl Fachleute schon seit Jahren warnten, es sei nur eine Frage der Zeit, bis das Bundesverfassungsgericht die Häftlingslöhne kippen würde. Aber er macht es sich nicht leicht. „Kein Minister lässt sich gerne sagen, dass der Staat an einer Stelle verfassungswidrig gehandelt hat“, sagt Minister Limbach, der Sohn der früheren Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts Jutta Limbach. „Aber man muss auch sehen, dass das Urteil uns auf ein weites, offenes Feld gestellt hat, uns viele Möglichkeiten bietet.“ Das Gericht lässt den Ländern in der Sache nämlich einen großen Gestaltungsspielraum.