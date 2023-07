Sie sei diesen acht Menschen aus dem Osten so dankbar dafür, dass sie damals die Fahne der Grünen hochgehalten hätten, sagt Britta Haßelmann. Es ist ein Sommerabend in Berlin, die grüne Bundestagsfraktion feiert Geburtstag. 40 Jahre alt ist sie geworden. Haßelmann, die Fraktionschefin, spricht über das Jahr 1990.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin.



Die Grünen-West waren mit dem Slogan „Alle reden von Deutschland. Wir reden vom Wetter“ zur ersten Bundestagswahl nach der friedlichen Revolution in der DDR angetreten und scheiterten mit 4,8 Prozent an der Fünfprozenthürde. Die Grünen-Ost, die Bündnis 90 hießen, kamen als Listenvereinigung auf 6,0 Prozent und waren mit einer Gruppe von acht Abgeordneten im Bundestag vertreten.

Die Grünen haben sich in den vergangenen drei Jahrzehnten in vieler Hinsicht verändert. Aber sie sind noch immer eine Wessi-Partei. 118 grüne Abgeordnete sitzen im Deutschen Bundestag, 110 Grüne mehr als 1990. Doch aus dem Osten kommen noch fast genauso wenige wie damals, als das Häuflein von Bündnis 90 allein im Bundestag saß. Gerade einmal neun grüne Abgeordnete sind in Ostdeutschland geboren, das macht 7,6 Prozent aller grünen Abgeordneten aus. Von den 16 Abgeordneten aus den ostdeutschen Ländern kamen nur sieben auch dort auf die Welt.

„Absolute Minderheit“ am Osten interessiert

Bundesweit stehen die Grünen in Umfragen bei 13 bis 15 Prozent. Das ist für die Partei einer der schlechtesten Zwischenstände seit dem Frühjahr 2018. Verglichen mit den Ergebnissen in Ostdeutschland sind sie allerdings gut; von einer Volkspartei sind die Grünen dort weit entfernt. Außer in Berlin und Brandenburg gingen die letzten Landtagswahlen einstellig aus, oft nah an der Fünfprozenthürde. Und nun spitzt sich die Lage für die Partei in Ostdeutschland besonders zu: Themen, die den Grünen besonders am Herzen liegen wie Klimaschutz und humanitäres Asylrecht, sind zwischen Ostsee und Erzgebirge Reizthemen.

Dabei wollten die Grünen den Osten längst erobert haben. Zu Beginn des Jahres 2019 hatte sich der Bundesvorstand in Frankfurt an der Oder getroffen. Im Herbst desselben Jahres standen die Wahlen in Sachsen und Brandenburg an. Annalena Baerbock und Robert Habeck, die damaligen Parteivorsitzenden, hatten verstanden, dass es nicht genügt, mehr öffentlichen Personennahverkehr im ländlichen Raum zu fordern, um die weißen Flächen auf der Ostdeutschland-Karte der Partei einzufärben. Die Grünen erkannten auch ihre eigenen blinden Flecken.

Katrin Göring-Eckardt hat die Ignoranz ihrer Parteifreunde mal eindrücklich beschrieben. Auf die Frage, wie sie die West-Grünen nach 1989 erlebte, sagte sie der F.A.Z: „So fünf, sechs waren schon aufgeschlossen und interessiert. Das war die absolute Minderheit.“ Zu Beginn des Jahres 2019 hatten sich die Grünen vorgenommen, den Osten nicht länger zu belehren, sondern von ihm zu lernen. Wie man Veränderung bewirken kann, wussten die Ostdeutschen ja besonders gut. Baerbock und Habeck waren daher 2019 viel im Osten unterwegs, selbst in den einsamen Landstrichen. Für Habeck war es eine Erkundungsreise, er kannte den Osten kaum. Baerbock war zwar Landesvorsitzende in Brandenburg, stammt aber ursprünglich aus der Gegend um Hannover.