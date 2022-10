Nordrhein-Westfalen : Die Grenzen des grünen Wachstums

Aktualisiert am

Die Grünen haben im Mai ihr bisher bestes Landtagswahlergebnis in Nordrhein-Westfalen erzielt. Auf dem Weg zur Volkspartei sind sie trotzdem nicht.

Die NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) am 23. September 2022 in Düsseldorf mit Umweltaktivisten Bild: dpa

Seit Wochen liegen die Grünen in vielen Umfragen deutlich vor der SPD. Auch der Zustimmungsabsturz, den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wegen der vermurksten Gasumlage erlebt, hat den Grünen noch nicht groß geschadet. Sind sie auf dem Weg zur Volkspartei?

Zweifel sind nicht nur mit Blick auf Ostdeutschland, sondern auch auf den mit Abstand größten Landesverband angebracht – obwohl die Partei bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen mit ihrer Spitzenkandidatin Mona Neubaur auf 18,2 Prozent und damit auf ein neues Rekordhoch kam.

Die Grünen galten im Mai mit einem Plus von mehr als elf Punkten in der allgemeinen Wahrnehmung als die großen Sieger. Ein satter Zuwachs war freilich schon deshalb leicht zu erreichen, weil sie 2017 auf 6,4 Prozent abgestürzt und weit unter ihren Möglichkeiten geblieben waren. Für Analyse und Einordnung hilfreich sind weitere Vergleichsgrößen: So hatten die nordrhein-westfälischen Grünen bei der Bundestagswahl 2021 rund 287 000 Stimmen und bei der Europawahl 2019 sogar rund 554 500 Stimmen mehr als im Mai 2022 geholt.