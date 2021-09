Geringe Quoten im Osten : Impfen? Nicht mit mir!

Als Anfang dieser Woche ein mobiles Team des Arbeiter-Samariter-Bundes in einer Berufsschule in Zittau in Ostsachsen ankam, um 150 angemeldete Schüler gegen das Coronavirus zu impfen, war eine Handvoll Impfgegner bereits da. Sie hatten sich am Eingang postiert. Der Sächsischen Zeitung zufolge kam es zu Tumulten, als eine Frau schrie, alle Geimpften würden schon bald sterben, und ein Mann handgreiflich wurde gegenüber dem Impfarzt.

Die Polizei konnte die Sache schnell klären, mit radikalen Impfgegnern kennt sie sich inzwischen aus. Schon schwieriger sind die Ermittlungen dagegen nach einem Brandanschlag auf ein Impfzentrum in Treuen im Vogtland, an dessen Eingang zu Wochenbeginn drei Molotow-Cocktails zerschellten. Zwar blieb der Schaden gering. Doch weil ein politischer Hintergrund nicht auszuschließen ist, fahndet inzwischen das polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum nach den Tätern.

In Sachsen sind gut die Hälfte aller Einwohner geimpft

Nun sind einzelne Gewalttaten nicht der Grund dafür, dass die Corona-Impfquoten in Ostdeutschland geringer sind als im Westen. Das Problem betrifft vor allem Sachsen, aber auch Thüringen und Regionen Sachsen-Anhalts und Brandenburgs. Besonders verwunderlich daran ist, dass die Quoten der Ostdeutschen bei vielen anderen Schutzimpfungen sogar über denen der Westdeutschen liegen. Nur bei Corona tun sich plötzlich Lücken auf.

In Sachsen, seit Monaten bundesweit Schlusslicht in der Impfbilanz, sind gerade einmal gut die Hälfte aller Einwohner vollständig gegen Corona geimpft, auch in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg liegt die Quote noch unter 60 Prozent – während sie in allen West-Ländern längst darüber und beim Spitzenreiter Bremen sogar schon bei 75 Prozent liegt.

Was ist da los? Anruf bei Raj Kollmorgen, Soziologe an der Hochschule Zittau-Görlitz, der die für diese Frage anschaulichen Beispiele praktisch direkt vor der Haustür hat. Zunächst verweist auch Kollmorgen auf die seit Monaten niedrigen Corona-Inzidenzwerte in der Region, die nach wie vor bei nur einem Drittel der westdeutschen Werte liegen und bisher praktisch keine Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens mehr erforderten. Doch mit dem Ende der Sommerferien und dem Herbstbeginn steigen die Inzidenzen auch dort wieder, was manche, die bisher nicht die Notwendigkeit zur Impfung sahen, bald zum Umdenken bringen könnte. Allerdings dürften die Erinnerungen an den Jahreswechsel bei vielen noch frisch sein. Damals hatten die mitteldeutschen Länder die höchsten Infektions- und Todeszahlen zu verzeichnen.

Das eigentliche Problem liege tiefer, sagt Kollmorgen. Es reihe sich ein in eine gerade in ländlichen Gegenden seit Jahren verselbstständigende Protestkultur. Egal ob Flüchtlinge, Klimawandel oder jetzt eben Corona. „Es gibt ein ziemlich stabiles Milieu, das sich bei jeder bietenden Gelegenheit und unterstützt durch Echokammern in den sozialen Netzwerken am Staat und seinen Institutionen abarbeitet.“ Widersprüche und Irrationales spielten dabei keine Rolle, die Hauptsache sei „Dagegen“.