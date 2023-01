Abgrenzung nach rechts : Mit klarem Kurs gegen die AfD fährt die CDU besser

Die Antwort auf die Frage, wie die CDU mit der AfD umgehen sollte, ist für führende AfD-Funktionäre klar: natürlich kooperieren. Die Parteivorsitzende Alice Weidel erklärte jüngst, dass die CDU sich bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im kommenden Jahr der AfD nicht länger verweigern könne. Auch der sächsische AfD-Vorsitzende Jörg Urban redet immer wieder einer Kooperation das Wort, da die CDU seiner Partei programmatisch am nächsten stehe.

Für die CDU wiederum gilt das Gegenteil: Ihre Vorsitzenden in Bund und Land versichern, niemals mit einer Partei zusammenzuarbeiten, die der Verfassungsschutz wegen Rechtsextremismusverdachts beobachtet und die er in Thüringen gar als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hat.

Friedrich Merz hat diese Ablehnung nach seiner Wahl zum CDU-Vorsitzenden vor einem Jahr mit dem Bild der „Brandmauer“ bekräftigt und den Landesverbänden, „vor allem im Osten“, die „glasklare Ansage“ gemacht, dass jedem ein Parteiausschlussverfahren drohe, der „die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten“.

Hält die Brandmauer?

Der Satz ist seitdem häufig einem Stresstest ausgeliefert, vor allem in Thüringen, wo die AfD im Landtag immer mal wieder CDU-Anträgen zustimmt, und zuletzt in Sachsen, wo CDU-Kommunalpolitiker Anträgen der AfD zur Mehrheit verhalfen. Beides wird durch die relative Stärke der AfD erst möglich. Sie stellt in den Landtagen in Dresden und Erfurt rund ein Viertel der Abgeordneten und in manchen Kommunalparlamenten ein Drittel der Kreis-, Stadt- oder Gemeinderäte.

Zu Parteiausschlussverfahren ist es aber nicht gekommen, was zu der Frage führt, was denn „Zusammenarbeit“ heißt. Merz hat das im Sommer in Thüringen so präzisiert, dass es keine Gespräche und gemeinsamen Anträge mit der AfD geben dürfe. Zumindest daran haben sich CDU-Vertreter bisher gehalten. Auch ist es der Union schwer vorzuwerfen, wenn – wie in Erfurt mehrfach geschehen – die AfD CDU-Anträgen zustimmt.

Wohlfeile Empörung, töricht obendrein

Die oft in Hysterie abgleitende Empörung, die dann regelmäßig von Grünen, SPD und Linken kommt, ist wohlfeil und obendrein töricht, denn sie verleiht der AfD eine Macht, die sie gar nicht hat. Sie könnte durch Androhung von Zustimmung bestimmen, was andere Parteien ins Parlament einbringen oder lieber lassen sollten.

Anders liegt der Fall jedoch, wenn es umgekehrt ist, wenn CDU-Vertreter AfD-Anträgen zur Mehrheit verhelfen, wie kürzlich in den Kreistagen von Bautzen und Mittelsachsen geschehen. Selbst wenn es zuvor keine Gespräche zwischen beiden Parteien gegeben hat, wie die CDU glaubhaft beteuert, ist ein solches Verhalten eben doch eine Form der Zusammenarbeit und ein politisches Armutszeugnis obendrein.

Das wiederum nützt vor allem der AfD, die sich so bestätigt, aufgewertet und gestärkt fühlen darf. Schon deshalb zählt der immer wieder vorgebrachte Einwand wenig, auf kommunaler Ebene gehe es vorrangig um Sachfragen statt um Ideologie. Wozu, dürften Wähler fragen, braucht es überhaupt noch die Union, wenn sie nicht in der Lage ist, eigene Mehrheiten für ihre Politik zu finden, sondern zum Mehrheitsbeschaffer einer Konkurrentin verkommt?

Wähler werden nicht zurück gewonnen

Die CDU schadet sich mit jeder Annäherung an die AfD vor allem selbst. AfD-Wähler gewinnt sie damit nicht zurück. Die applaudieren zwar, machen im Zweifel jedoch ihr Kreuz beim Original. Zugleich verliert die Union aber auch Wähler, die mit radikalen Rändern einfach nichts zu tun haben wollen.

Das lässt sich auch an den jüngsten Wahlumfragen vor allem aus ostdeutschen Ländern klar ablesen: Während die AfD weitgehend stabil bleibt, verliert die Union. In Brandenburg und Thüringen, wo SPD beziehungsweise Linke die Regierung anführen, liegt die CDU bereits hinter der AfD, in Sachsen droht sie auf AfD-Niveau zu schrumpfen.

Mehr zum Thema 1/

Die Statistik zeigt allerdings auch, dass die AfD ihr Wählerpotential weitgehend ausschöpft, also kaum noch Wähler dazugewinnen kann. Zur stärksten Kraft wird sie erst durch die Schwäche der anderen, vor allem der lange in vielen ostdeutschen Ländern dominierenden Union. Dabei hat die CDU auch dort längst die Erfahrung gemacht, dass sie gewinnen kann, wenn sie sich nicht anbiedert, sondern klar und deutlich Ab­stand zur AfD hält.

Die CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und Reiner Haseloff verdanken ihre Wahlsiege auch ihrer Distanz zur AfD. Umso unverständlicher ist es deshalb, dass Kretschmer die Provokationen seiner sächsischen Parteifreunde nicht verurteilt und in seiner Neujahrsansprache stattdessen von „Harmonie“ redet, die sich erst durch die Berücksich­tigung vieler Stimmen einstelle. In Sachsen-Anhalt dagegen, wo Haseloff klar Kurs gegen die AfD hält, ist die Union weiter stärkste Kraft, und zwar mit großem Abstand.