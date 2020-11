65 Jahre Bundeswehr : Die Truppe braucht eine entschlossene Ministerin

Mit der Aufstellung eigener Streitkräfte ging die junge Bundesrepublik vor 65 Jahren einen weiteren Schritt in Richtung Westen. Die Bundeswehr, so die Botschaft des Kanzlers Konrad Adenauer, zeigte den Gegnern von gestern in Washington, London und Paris, dass es ein erneuertes Deutschland gebe. Ein Deutschland, bereit dazu, gemeinsam mit den neuen Bündnispartnern der totalitären Bedrohung zu widerstehen, die nun vom Moskauer Sowjetimperium ausging.

Aus den rund hundert Rekruten der ersten Stunde und ihren Ausbildern mit Wehrmachtsexpertise wuchs im Laufe der Jahre eine respektable Streitmacht heran. Der stand allerdings direkt gegenüber eine ebenfalls tüchtige deutsche Armee, die Nationale Volksarmee der DDR. Es ist der Nation erspart geblieben, die Erfahrung eines totalen Krieges Deutscher gegen Deutsche innerhalb einer globalen Block-Konfrontation machen zu müssen. Den Sieg trugen im Kalten Krieg am Ende friedliche Revolutionen im östlichen Europa davon, in Polen, Ungarn, schließlich auch in der DDR.

Die Bundeswehr wurde 35 Jahre nach ihrer Gründung zur Armee der Einheit. Sie ist eines der gelungenen Beispiele, wie Ost und West in Deutschland neu zusammenfanden. Liest man die Schilderungen von Zeitgenossen, ist es dabei sehr oft mit wechselseitigem Respekt und professionellem Handwerk zugegangen. Gemeinsame Bewährungsproben, etwa der Kampf gegen die Oderflut, machten die Bundeswehr zur „Armee der Einheit“ für alle, die in Deutschland leben. Davon war in den vergangenen Jahren nicht viel geblieben. Reform folgte auf Reform, und egal, wie das jeweilige Programm hieß, meistens ging es um Einsparungen. Im übrigen Europa war es nicht viel anders.

Deutschland war vor fünf Jahren ein herabgerüstetes Land

Am Ende dieser Phase überfiel Russland 2014 die Krim, bedrohte das Baltikum, und weder die Nato-Partner noch Deutschland hatten auch nur eine einzige abschreckungs- und kampffähige Panzer-Brigade zur Verfügung. Deutschland war vor fünf Jahren ein herabgerüstetes Land. Dem Heer waren rund 200 Panzer geblieben, auf den Weltmeeren, wo keine Nation eine größere Containerflotte betreibt und Deutschland die viertgrößte Handelsflotte stellt, verloren sich vier, fünf Fregatten und ein paar Korvetten in den Weiten der Ozeane. Die Luftwaffe kämpfte gegen Ersatzteilmangel, zeitweise waren 90 Prozent der Flugzeuge nur bedingt oder gar nicht einsatztauglich.

Gestört hat das lange Zeit weder die Öffentlichkeit noch die Parlamente. Der Bundestag, dem die Bundeswehr als „Parlamentsarmee“ besonders eng verbunden sein sollte, vernachlässigte sie sträflich. Unternehmen, die sich der Rüstung und Ausrüstung der Streitkräfte widmen, rangieren in der Wertschätzung kurz vor Drogenkartellen, aber jedenfalls weit hinter der Glückspielindustrie oder der Abfallwirtschaft. Die Aussetzung, faktische Abschaffung der Wehrpflicht, mit Billigung der Bundeskanzlerin eine Einzeltat des Ministers zu Guttenberg, entfernte die Streitkräfte noch weiter aus der Mitte der Gesellschaft.

Inmitten aufziehender Gefahren, zu denen Russland zählt, aber auch Terror und Unruhen in Afrika (mit den folgenden Fluchten von Millionen), die Instabilität im östlichen Mittelmeer, das Erstarken eines dominanten Weltreichs in China, hat Deutschland heute noch schwache, mangelhaft ausgerüstete Streitkräfte, die gesellschaftlich im Abseits stehen. Die Generäle und Admiräle, heute sind es zahlenmäßig mehr denn je, haben dagegen wenig gesagt und selten protestiert. Wenn es ihnen reichte, sind sie auf gut bezahlte Posten anderswo ausgewichen. Kein einziger Inspekteur, kein Heeres- oder Marinechef ist seit 1990 aus Protest gegen die Sparmaßnahmen zurückgetreten. Manche haben allerdings aus dem vergoldeten Ruhestand die Misere gerne kommentiert, ein, zwei sind ins rechtspopulistische Lager gewechselt, bei voller Pension.

Dennoch ist die Lage nicht verheerend. Seit immerhin fünf Jahren wird massenhaft Geld in die Bundeswehr gepumpt. Der Etat wächst schneller, als die Einkäufer das Geld sauber verplanen und ausgeben können. So wie andere europäische Armeen auch, gewinnt die Bundeswehr an Stärke, für das Nato-Bündnis, aber auch für die unmittelbare Landesverteidigung. Eines der Hauptprobleme liegt derzeit im Beschaffungsamt, wo man nicht genau weiß, ob gewaltiger Schlendrian oder ein dramatischer Fachkräftemangel mehr zum allzu häufigen Misslingen beitragen. Im steten Zank zwischen Politik, Bürokratie und Industrie scheinen jedenfalls die Interessen der Soldatinnen und Soldaten nicht die Hauptrolle zu spielen.

Kein Sprungbrett für die Kanzlerschaft

An der Spitze der Bundeswehr steht zum 65.Geburtstag eine Parteipolitikerin auf Abruf. Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wollte eine kurze Amtszeit im Verteidigungsministerium als Sprungbrett für ihre Kanzlerschaft nutzen. Das Sprungbrett ist der CDU-Vorsitzenden zerbrochen. Corona hindert sie daran, wenigstens ihr verbliebenes Amt voll auszufüllen. Monatelang hat sie fast tatenlos dem Rüstungs- und Ausrüstungsdesaster zugesehen, zuletzt bei der gescheiterten Hubschrauber-Ausschreibung oder bei der Posse um das Sturmgewehr, Vorgänge, zu denen sie bis heute schweigt. Etwas zu sagen verlangte, sich beherzt gegen die bürokratische Mangelwirtschaft zu engagieren. Das aber wäre mindestens so nötig wie die hübsche Idee der Ministerin, Uniformierten Bahn-Freifahrten zu sichern oder öffentliche Gelöbnisse tatsächlich in der Öffentlichkeit abzuhalten, so wie zum 65. Geburtstag der Bundeswehr.

Als CDU-Vorsitzende wird Kramp-Karrenbauer einen flüchtigen, blassen Eindruck hinterlassen. Vielleicht liegt ihr etwas daran, wenigstens als Verteidigungsministerin mehr zu sein als eine phlegmatische Übergangserscheinung. Der Bundeswehr zum 65. Geburtstag, vor allem aber dem Land, wäre das zu wünschen.