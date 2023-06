Friedrich Merz hat es versprochen, aber nicht geschafft. Auch seine „Brandmauer“ reißt immer wieder ein, vor allem in den Kommunen. Was läuft da eigentlich schief?

Vielleicht hätte Friedrich Merz nicht so viel versprechen dürfen. Als er 2018 das erste Mal für den CDU-Bundesvorsitz kandidierte, sagte er: „Das traue ich mir zu, die AfD zu halbieren – das geht.“ Die Zuhörer auf der CDU-Regionalkonferenz klatschten begeistert, die AfD stand damals bei fünfzehn Prozent, die Hälfte davon wären also 7,5 Prozent gewesen. Im Dezember 2021 trat Merz noch einmal so großspurig auf, mittlerweile sprach er als Parteivorsitzender: „Die Landesverbände vor allem im Osten bekommen von uns eine glasklare Ansage: Wenn irgendjemand von uns die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann steht am nächsten Tag ein Parteiausschlussverfahren an.“ Und: „Mit mir wird es eine Brandmauer zur AfD geben. Da werde ich sehr konsequent sein.“ Die ganze Idee von Merz als Vorsitzendem fußte auf dem Gedanken, dass er Stimmen zurückholt, die Angela Merkel verloren hatte.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Heute ist die AfD nicht halbiert, die Brandmauer nicht stabil, die Parteiausschlussverfahren nicht beschlossen, und die Ansagen sind nicht mehr glasklar.