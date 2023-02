Den AfD-Mitgliedern war das Thema Bürgernähe so wichtig, dass sie es in die Präambel ihrer Satzung schrieben. Dort steht, dass die AfD sich gegründet hat, weil die anderen Parteien zu einer „bürgernahen“ Politik „nicht imstande oder nicht willens sind“. Also musste eine Partei her, die das anders macht.

Unter Bürgernähe kann jeder Politiker natürlich verstehen, was er will. Für gewöhnlich unterhalten Abgeordnete Wahlkreisbüros, um mit Bürgern in Kontakt zu kommen. Dem Institut der deutschen Wirtschaft ist dazu etwas aufgefallen. Die Forscher untersuchten, wie weit Bürger vom nächsten Supermarkt oder dem nächsten Krankenhaus entfernt wohnen. Anlaufstellen von Parteien werteten sie auch aus und merkten so, dass die AfD erstaunlich wenige zu haben schien. Konnte das stimmen?