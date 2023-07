Wären an diesem Sonntag Landtagswahlen in Baden-Württemberg, würde ein Fünftel der Wähler AfD wählen. Was ist los in Westdeutschland? Was hat die ehemalige Bundesrepublik in den Köpfen der Menschen angerichtet? Sind die Menschen im Westen nicht in der Demokratie angekommen?

Fragen wie diese werden stets gestellt, wenn es um den Osten der Bundesrepublik geht. Erst in den vergangenen Tagen gaben angesichts der dort ebenfalls hohen Umfragewerte für die AfD etwa Katrin Göring-Eckardt, Wolf Biermann und Joachim Gauck darauf die immer wieder gleichen Antworten. Biermann erklärte kurzerhand und unhinterfragt allen Ostdeutschen „bleibende Seelenschäden“, Gauck und Göring-Eckardt schränkten gerade noch ein, dass „ein Teil der Ostdeutschen“ diktaturbedingt in einem „Zwischenreich“ lebe und eine „Neigung zu Führern“ habe beziehungsweise „nicht in der Demokratie angekommen“ sei.

Diese Erzählungen, die im Osten längst niemand mehr hören kann, sind im Westen nach wie vor sehr beliebt, weil sie den unschlagbaren Vorteil haben, dass man glaubt, selbst davon nicht betroffen zu sein, weil man ja nicht in der DDR gelebt hat. Allerdings war es schon immer ein Trugschluss, dass deshalb das Gebiet der alten Bundesrepublik vor politischen Verwerfungen, also auch AfD-Erfolgen, gefeit wäre.

Die AfD verspricht die gute alte Zeit

Und mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung lassen sich politische Entwicklungen in Ost und West erst recht nicht mehr monokausal mit der Vergangenheit erklären. Allein ein Blick in Deutschlands Nachbarländer zeigt, wie sehr sich die politische Landschaft dort verändert. Deutschland, lange ein Hort der Stabilität, ist hier auch mit Blick auf die Erfolge rechtspopulistischer Parteien lediglich Nachzügler.

Nur sehr langsam merken die Menschen hierzulande, wie sehr sich die Zeiten ändern, ja wie sehr der Wandel inzwischen ganz Deutschland erfasst hat. Eine rasant alternde Bevölkerung, Arbeitskräftemangel, Migrationsdruck und Klimawandel führen zwangsläufig auch zu innenpolitischen Herausforderungen und dem Wunsch nach einfachen Lösungen und dem Verzicht auf Veränderungen oder gar der Rückkehr in eine vermeintlich gute alte Zeit. Das ist das erfolgreiche, aber uneinlösbare Versprechen der AfD. Um das attraktiv zu finden oder vielmehr darauf hereinzufallen, muss man nicht in einer Diktatur aufgewachsen sein.

Dass sich im Osten der Wandel eher und stärker politisch zeigt, liegt auch daran, dass die Transformation dort schon seit 30 Jahren an der Tagesordnung ist. Deindustrialisierung und die damit millionenfache Abwanderung gut ausgebildeter junger Menschen, vor allem Frauen, sind schon oft beschrieben worden. Sie führten wie im Zeitraffer zu massiven gesellschaftlichen Verwerfungen, die zwangsläufig nicht politisch folgenlos bleiben.

Der aus dem Westen stammende Soziologe Elmar Brähler von der Universität Leipzig untersucht das schon seit Langem und kommt zu dem Ergebnis, dass in deutschen Regionen mit ähnlichen Sozialstrukturen die politischen Ost-West-Unterschiede wegfallen.

Es ist deshalb sinnlos, weiter mit dem Finger aufeinander zu zeigen oder nur dem jeweils anderen Handlungsbedarf zu attestieren. Die AfD ist weder ein ost- noch ein westdeutsches, sondern ein gesamtdeutsches Problem. Als solches muss sie auch verstanden werden.