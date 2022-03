Kampfflugzeug F-35 : Ein Ferrari für die Luftwaffe

Aktualisiert am

Was passiert, wenn die eigenen Streitkräfte nicht mehr den Luftraum dominieren, kann man derzeit in der Ukraine erleben. Abgesehen von hastig gelieferten schultergestützten Flugabwehrwaffen gibt es kaum noch Schutz gegen die angreifenden russischen Kampfflugzeuge. Schläge gegen russische Raketenwerfer oder Radaranlagen sind praktisch unmöglich, und russische Bomber können nicht von Abfangjägern bekämpft werden.

Deutschland ist in einer besseren Situation und soll nun möglichst rasch neue Kampfflugzeuge bekommen. Anders als vielfach konzipiert, finanziell durchdacht und bereits 2020 der Öffentlichkeit präsentiert, sollen es nun aber doch nicht F-18 „Super Hornet“-Flugzeuge werden. Stattdessen ist die Wahl auf die F-35 gefallen. Das Flugzeug ist viel moderner, aber auch deutlich teurer und störanfälliger als die F-18.

Abgerückt ist die Bundesregierung wohl auch von dem Vorhaben, eine „Growler“-Version der F-18 zur elektronischen Kampfführung anzuschaffen. Stattdessen soll dafür der entsprechende Eurofighter ausgerüstet werden – sobald Forschung und Entwicklung bei Airbus es zulassen. Die Firma kämpft seit Jahren und nunmehr wohl erfolgreich für diesen Auftrag. Man verspricht sich davon auch Vorteile für die Entwicklung des künftigen deutsch-französisch-spanischen Kampfflugzeugs (FCAS).

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte erst kürzlich behauptet, es solle keine „Goldrandlösungen“ mehr geben. Doch genau danach sieht der nunmehr geplante F-35-Kauf aus. Deutschland ist damit nicht allein. Mehrere andere europäische Länder haben sich ebenfalls für diesen „Ferrari“ entschieden, darunter Großbritannien, Norwegen, Dänemark, die Niederlande, die Schweiz und Finnland. Auch Israel beschafft 50 „Joint Strike Fighter“.

Kaum eigene Flugabwehr

Am Boden sehen die Dinge deutlich schlechter aus. Die Bundeswehr verfügt derzeit kaum noch über eine eigene Flugabwehr. Die Heeresflugabwehr wurde vor zehn Jahren außer Dienst gestellt wurde, kurz vor der russischen Krim-Annexion. Mehr als 420 Flugabwehrpanzer wurden abgeschafft, es blieben rund 20 Ozelot-Fahrzeuge, auf denen die gleichen Stinger-Raketen montiert werden können, die nun aus Bundeswehrbeständen an die Ukraine geliefert wurden. Dazu gibt es die bewährten, aber veralteten Patriot-Systeme, die anfliegende Angreifer auf größere Distanz bekämpfen können. Ihre Modernisierung, die mehrere Milliarden Euro kostet, wurde ebenso lange verzögert wie die Beschaffung eines eigenen, in Deutschland entwickelten Taktischen Luftverteidigungssystems (TLVS), dessen Kosten zuletzt bei etwa sieben bis acht Milliarden Euro lagen.

Auch über eine eigene Drohnenabwehr verfügt die Bundeswehr praktisch nicht. Hier gäbe es eine schnelle Lösung mit dem System Skyranger, das auf Boxer-Gefechtsfahrzeugen montiert werden kann. Es wurde aber in den vergangenen zwei Jahren weder darüber entschieden, noch bestellt. Dabei hatte der Krieg um Nagornyj Karabach zwischen Armenien und Aserbaidschan deutlich gemacht, dass mit modernen, bewaffneten Drohnen ganze gepanzerte Bataillone ausgeschaltet werden können. Die Bundeswehr hingegen kann weder mit bewaffneten Drohnen angreifen, noch können ihre Heeresverbände sie wirksam bekämpfen.

Besser sieht die Situation grundsätzlich bei der Luftwaffe aus. Zwar verfügt auch sie nur noch über einen Bruchteil der früheren Flugzeugzahl, doch stehen hier immerhin noch 140 Eurofighter und etwa 70 Tornados als Beitrag zum Schutz des Bündnisses bereit – jedenfalls theoretisch. In der Praxis sind die Klarstände bei den verbliebenen Tornados eher schlecht, bei den Eurofighter-Geschwadern, etwa dem Geschwader 31 „Boelke“ in Nörvenich bei Köln, sieht es dank intensiver Bemühungen in den vergangenen Jahren etwas besser aus.