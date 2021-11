Pandemie-Politik : Mutloses Deutschland

Schon zu weniger drama­tischen Pandemiezeiten ist Lothar Wieler ein Mann klarer Worte. So heftig wie am Mittwoch ist ihm aber öffentlich noch nie der Kragen geplatzt. Deutschland laufe in eine „schlimme Notlage“ und werde ein „schlimmes Weihnachtsfest“ erleben, prophezeite der RKI-Chef und kritisierte die Corona-Politik scharf: zu träge, zu nachlässig, zu schnell zu viel ge­öffnet, obwohl die Szenarien für den Winter seit Juli bekannt gewesen seien. Nach 21 Monaten, schimpfte Wieler, könne er es nicht mehr ertragen, dass ihm und den Vi­rologen nicht zugehört werde.

Tatsächlich war die Corona-Lage in Deutschland noch nie so dramatisch wie in diesem zweiten Pandemiewinter – nur hat man leider noch immer nicht den Eindruck, dass die deutsche Politik dieser Dramatik auch entschlossen entgegentritt. Es ist wie ein Déjà-vu: Wie vor einem Jahr hat die Politik seit dem Sommer, als die Infektionszahlen noch trügerisch niedrig waren, be­schwichtigt und abgewartet. Und selbst jetzt noch, da die Infektionskurve wie eine Senkrechte aufragt, beschäftigen sich die Parteien, wie am Donnerstag im Bundestag, mehr mit gegenseitigen Schuldzuweisungen und parteipolitischem Gezänk als mit pragmatischen Lö­sungen.

Warum keine „Corona-Koalition“?

Es stimmt: Das Interregnum zwischen der alten und der neuen Regierung macht das Krisenmanagement nicht leichter. Trotzdem dürften sich viele Bürger fragen, wieso die alte und die wahrschein­liche neue Regierung sich nicht schon lange mit den Ministerpräsidenten an einen Tisch gesetzt ha­ben. Wieso hat man sich in einer überparteilichen „Corona-Koalition“ nicht noch vor der Konstituierung des neuen Bundestags ge­meinsam auf ein neues Infektionsschutzgesetz verständigt, das im Bundestag jenseits der Ampel eine Mehrheit gefunden hätte und in den Ländern konzertiert hätte um­gesetzt werden können?

Stattdessen: prozedurales Klein-Klein und politische Instinktlosigkeit allerorten. Die Ampel-Koa­litionäre, die doch für einen Aufbruch stehen wollten, mauerten sich wochenlang in ihren Koalitionsgesprächen ein, während das Land immer tiefer in die Katastrophe schlitterte. Dass ihr Infektionsschutzgesetz ausgerechnet in der schlimmsten Phase der Pandemie keinen allgemeinen Lockdown und keine Schulschließungen mehr er­laubt, zeugt von Kurzsichtigkeit. Zwar können die Länder nach der Öffnungsklausel künftig unter anderem Freizeit- und Sportveranstaltungen untersagen und notfalls auch Versammlungen etwa auf öffentlichen Plätzen verbieten – angesichts der Infektionsdynamik ist aber zu­mindest fraglich, ob solche punktuellen Regelungen für eine schnelle Trendumkehr noch reichen.

Das Beispiel Österreich, das es erst mit einem Lockdown für Ungeimpfte versucht hat, jetzt aber wieder ei­nen allgemeinen Lockdown und eine Impfpflicht verhängt, lässt be­fürchten, dass auch Deutschland bald keine an­dere Wahl mehr bleibt. Nur dass dann nicht schnell gehandelt werden könnte, weil es keine entsprechende Gesetzesgrundlage mehr gibt.

Die flächendeckende 2-G-Regelung, die in Abhängigkeit von der Hospitalisierungsrate be­schlossen wurde, ist zwar richtig, hätte aber viel früher kommen müssen. Jetzt wird sich ihre Wirkung erst in ein paar Wochen zeigen – bis dahin werden jeden Tag viele Menschen auf den Intensivstationen landen. So sie denn das Glück haben, noch ein Bett zu erwischen.

Systemische politische Mutlosigkeit

In der Krise erweist sich schmerzlich, wie systemisch po­li­tische Trägheit, Mutlosigkeit und Klienteldenken in Deutschland längst sind. Die FDP klammert sich bei Impfpflicht und Lockdown an ihr Freiheitspathos aus Angst, die liberale Basis könnte ihr beides als Freiheitsberaubung übel­nehmen. Seit Monaten deutet sich an, dass die Wirkung des Impfschutzes schneller nachlässt als erhofft. Trotzdem gab es keine groß­angelegte Impfkampagne, wur­­den viele Impfzentren ge­schlossen, deren Reaktivierung jetzt Wochen dauert – obwohl im Gegensatz zum letzten Jahr reichlich Impfstoff vorhanden ist. Und während Boosterimpfungen in vielen Ländern längst unbürokratisch jedem ab 18 verabreicht werden, berät die STIKO in Deutschland end­los, um Wochen später zum sel­ben Ergebnis zu kommen.

In Frankreich hat Präsident Em­manuel Macron früh eine entschiedene Impfkampagne in Gang ge­bracht und schon im September eine Impfpflicht für das Personal in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Apotheken eingeführt. Impfgegner müssen mit Lohnkürzungen rechnen; wer über 65 ist und sich nicht boostern lässt, dessen Gesundheitspass läuft ab. Und das in einem Land, dessen Protestkultur viel ausgeprägter ist als bei uns. Frankreich ist ein zentralistischer Staat, Deutschland nicht. Aber mehr Mut, klare Entscheidungen gegen Widerstände zu treffen, würde für den Anfang ja schon reichen.