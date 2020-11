Corona-Beschlüsse : Warum der Norden einen Sonderweg geht

Daniel Günther (CDU), Schleswig-Holsteins Ministerpräsident, sitzt bei Beratungen der deutschen Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel in einer Videokonferenz in der Kieler Staatskanzlei. Bild: dpa

Daniel Günther, der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, hatte schon vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin klargestellt, dass sein Land nicht alles mitmachen werde. So kam es dann auch. Und als der CDU-Politiker am späten Mittwochabend vor die Presse in Kiel trat, berichtete er über den „besonderen schleswig-holsteinischen Weg“, den er eingeschlagen hat. So werden von Montag an die Corona-Maßnahmen im Nordwesten gelockert, zumindest ein wenig. Körpernahe Dienstleistungsbetriebe wie Nagelstudios und Massagepraxen dürfen wieder öffnen, Zoos und Tierparks ebenso.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind Zoos und Tierparks offen, und wie Schwerin hat auch Kiel entschieden, die weiteren Beschränkungen für den Einzelhandel mit Blick auf die Verkaufsfläche pro Kunden nicht mitmachen zu wollen. Ganz allein aber steht Schleswig-Holstein bei einer anderen Maßnahme da.

Während alle anderen Länder die Kontaktbeschränkungen verschärfen und nur noch fünf Personen aus zwei Haushalten sich treffen dürfen, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt werden und es über die Weihnachtszeit wieder maximal zehn Personen sein dürfen, bleibt Schleswig-Holstein bei der bekannten Regel im Land: Es dürfen sich bis zu zehn Personen treffen, im öffentlichen Rahmen aus bis zu zwei Haushalten, im privaten gibt es keine Begrenzung. So wird es auch zur Weihnachtszeit sein. Was gewohnte Praxis im Land sei, werde auch über die Feiertage eingehalten, sagte Günther.