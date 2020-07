Rheinland-Pfalz : Warum der Landkreis Kusel so hoch verschuldet ist wie kein anderer

Aktualisiert am

Warum der Landkreis Kusel so hoch verschuldet ist wie kein anderer

Der Kreis Kusel in der Pfalz braucht Bürger, Firmen und Geld. Das alles ist schwer zu bekommen. Einem Jungen fällt zu seiner Kreisstadt nur dieser Satz ein: „Kusel ist halt nichts Besonderes.“ Ein Ortsbesuch.

Der Landkreis Kusel hat zwei Probleme. Erstens finden manche Leute, er sei nichts Besonderes. Zweitens finden andere Leute, er sei zu besonders. Beides Gründe, um wegzubleiben. Doch der Kreis Kusel braucht dringend neue Bürger. Auch Firmen sollen kommen. Und mit ihnen das Geld.

Der Landkreis Kusel hat hohe Schulden – die höchsten von allen deutschen Landkreisen, wenn man sie auf die Einwohner umrechnet. Woran liegt das?

Der Zug bummelt in die Westpfalz, von Kaiserslautern noch eine knappe Stunde weiter. Immerhin fährt er überhaupt. Früher war diese Gegend noch ohne Anschluss ans Bahnnetz, als in der Umgebung längst Züge fuhren. Es war, als wäre hier die Zeit stehengeblieben, während sie woanders weiterlief. Darum, wird vermutet, nannte man die stille Landschaft „Alte Welt“. Das war im 19. Jahrhundert. Der Name ist bis heute geblieben. Er soll jetzt einen guten Klang bekommen. Der Landkreis Kusel betreibt sogar eine Internetseite, die für die „Alte Welt“ wirbt. Da heißt es, die „Rückständigkeit, die mit dieser Beschreibung einhergeht“, habe auch positive Seiten: eine „gewisse Beschaulichkeit“, eine „gewisse Romantik“.